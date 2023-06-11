في أول مكسب لهجومه.. الجيش الأوكراني يستعيد قريتين بجنوب البلاد

أعلنت أوكرانيا اليوم الأحد استعادة السيطرة على قرية نيسكوشن في منطقة دونيتسك بشرق البلاد، في ثاني مكسب ميداني لهجومها.

وقال جهاز حرس الحدود في الدولة "باتت نيسكوشن في منطقة دونيتسك مجدداً تحت العلم الأوكراني".

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وأعلنت كييف في وقت سابق أن قواتها استعادت السيطرة على قرية بلاغوداتني بجنوب شرق البلد، في أول مكسب له ضدّ القوات الروسية في هذا الجزء من جبهة القتال.

وقالت القوات البرية الأوكرانية على فيسبوك: "قام جنود اللواء 68 الشجعان بتحرير بلدة بلاغوداتني". ونشرت مقطع فيديو يظهر جنوداً يحملون العلم الأوكراني في مبنى مدمر.

وقال فاليري شيرشين، المتحدث باسم الوحدات المكلفة بالدفاع عن "جبهة تافريا" والتي شاركت في العملية، إن الأوكرانيين أسروا جنديين روسيين ومقاتلين انفصاليين موالين لموسكو. وأضاف متحدثاً عن هذه القرية التي كان يقطنها أقل من 1000 نسمة قبل الحرب "تم رفع العلم الأوكراني في بلاغوداتني".

وتقع هذه القرية عند أطراف منطقتي دونيتسك وزابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، حيث تحدثت موسكو عن هجمات أوكرانية واسعة النطاق منذ نحو أسبوع.





جنود يحملون العلم الأوكراني في أحد مباني بلاغوداتني جنود يحملون العلم الأوكراني في أحد مباني بلاغوداتني جنود يحملون العلم الأوكراني في أحد مباني بلاغوداتني

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أشار أمس السبت إلى "عمليات هجومية مضادة" للجيش على الجبهة، لكنه لم يوضح ما إذا كان يتحدث عن الهجوم الكبير الذي تعد له هيئة الأركان في كييف منذ أشهر.

من جهته، أكد نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن الهجوم الأوكراني "بدأ"، لكن القوات الأوكرانية لم تتمكن من تحقيق أهدافها بعد أيام عدة من المعارك.

وفي وقت سابق من اليوم قالت روسيا، إن أوكرانيا قامت بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي بستة زوارق مسيرة عالية السرعة في أثناء قيام السفينة بدوريات على خطين لأنابيب الغاز في البحر الأسود.

وكانت السفينة "بريازوفي" تنفذ ما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها "مراقبة للوضع وضمان استتباب الأمن على طول الطرق التي يمر خلالها خطا أنابيب الغاز ترك ستريم وبلو ستريم في الجزء الجنوبي الشرقي من البحر الأسود".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا شنت هجوماً في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب شرقي سيفاستوبول مقر أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم.

وأضافت الوزارة أن طائرة استطلاع مسيرة أميركية الصنع كانت في المنطقة الوسطى من البحر الأسود وقت الهجوم.

وتابعت "تواصل سفينة بريازوفي التابعة لأسطول البحر الأسود تنفيذ المهام الموكلة إليها".