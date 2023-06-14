الناتو: لانعرف إن كان هجوم كييف سيقلب موازين الحرب

مع مواصلة القوات الأوكرانية هجومها المضاد الذي أطلقته الأسبوع الماضي ضد القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، اعتبر أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ أنه من المبكر تقييم هذا الهجوم.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الهجوم المضاد لا يزال في مراحله الأولية، ومن المبكر بالتالي الجزم أو القول إن الحرب دخلت منعطفا حاسماً.

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نقطة تحول

كما أضاف قائلا "لا نعرف ما إذا كان سيشكل نقطة تحول في الحرب".

لكنه أردف أن الحلف لاحظ تحقيق كييف مكاسب عدة، معتبراً أنه كلما راكمت "أرباحها كلما زادت قوتها على طاولة التفاوض لاحقا".

إلى ذلك، اعتبر أن قمة الناتو المقبلة في ليتوانيا، ستوضح مصير أوكرانيا ضمن الحلف الدفاعي.

ولفت إلى أنه يرى كييف مستقبلاً ضمن حلف شمال الأطلسي.

كذلك، أشار ستولتنبرغ إلى أن وزراء دفاع الناتو سيتفقون خلال القمة الآتية في يوليو المقبل، على إنشاء مركز بحري لحماية البنية التحتية تحت البحار.

وكانت كييف أعلنت الأسبوع الماضي انطلاق هجومها المضاد الذي كان متوقعاً في الربيع الماضي، إلا أنه تأجل خشية تعاظم الخسائر البشرية. وأكد الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي أن الهجوم ماض رغم الصعاب.

فيما أكدت موسكو فشل هذا الهجوم، لافتة إلى أنها كبدت القوات الأوكرانية خسائر جمة، لاسيما في الجنوب والشرق.