نتائج متواضعة لهجومها المضاد.. وكييف ترد "الآتي أعظم"

فيما قلل عدد من المسؤولين الأميركيين من فعالية الهجوم المضاد الذي أطلقته أوكرانيا الشهر الماضي لصد القوات الروسية، ردت كييف معتبرة أن "الأهم لم يأت بعد".

وأكد وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أن أهم أحداث الهجوم المضاد لم تقع بعد.

مادة اعلانية

كما أوضح أن بلاده لم تعلن تقدمها الحقيقي لمنع انكشاف القوات المسلحة.

لم نستخدم الاحتياط بعد

إلى ذلك، شدد في مقابلة مع صحيفة فاينانشيل تايمز، اليوم الأربعاء، على أن وزارة الدفاع لم تستخدم احتياطي القوات الرئيسي بعد في الهجوم. وقال إن "احتياطيات القوات الرئيسية بما في ذلك معظم الألوية التي تدربت مؤخرًا في الغرب والمجهزة بدبابات الناتو الحديثة والعربات المصفحة لم تستخدم بعد في العملية".

كذلك أشار إلى أن "القرى الواقعة تحت الاحتلال الروسي في الأسابيع الأخيرة لم تكن الحدث الرئيسي في الهجوم المخطط له منذ الربيع الماضي."

وكان مسؤولون أميركيون رجحوا في الوقت عينه أن تحقق كييف نتائج متواضعة في هجومها المضاد هذا.

كما اعتبروا أن الهجوم الأوكراني سيتحول إلى عملية تستغرق وقتاً طويلاً.

يشار إلى أن عدة مسؤولين أوكران كان أعلنوا سابقا أن الهجوم المضاد سيستغرق وقتاً، مؤكدين في الوقت عينه أنهم ماضون به لتحرير الأراضي الأوكرانية التي احتلتها روسيا في شرق البلاد وجنوبه.

فيما قدرت العديد من الدول الغربية الحليفة لكييف أن تطول الحرب التي انطلقت بين الجانبين في فبراير من العام الماضي(2022)، لأشهر مديدة بعد!