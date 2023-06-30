بسبب فاغنر.. زيلينسكي يأمر بتعزيز الحدود مع بيلاروسيا

أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، الجيش الأوكراني بتعزيز الحدود مع بيلاروسيا بعد انتقال عناصر مجموعة فاغنر العسكرية روسية إليها.

جاءت تعليمات الرئيس الأوكراني خلال اجتماع مع ممثلي القيادة العسكرية وقيادة الهيئات الأمنية.

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وكتب زيلينسكي في قناته عبر "تلغرام" إن كييف تبقي الوضع في بيلاروسيا "تحت المراقبة المستمرة".

وأوضح الرئيس الأوكراني أن القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني وقائد القوات المشتركة الأوكرانية سيرغي نايف تلقيا تعليمات بتنفيذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز هذا الاتجاه.

وأضاف زيلينسكي أنه استمع إلى تقارير حول الوضع العسكري، كما تم النظر في مسألة تزويد القوات بأنظمة مدفعية وذخيرة.

وقاد رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجن الأسبوع الماضي تمرداً ضد الجيش الروسي وقادته. وأوقف بريغوجن ما أسماه "مسيرة العدالة" بعد تدخل رئيس بيلاروسيا.

وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في البداية بسحق التمرد، ولكن بعد ذلك بساعات تم التوصل لاتفاق يسمح لبريغوجن وبعض مقاتليه بالذهاب إلى بيلاروسيا.

وتوجه بريغوجن إلى بيلاروسيا من روسيا الثلاثاء. وقال رئيس بيلاروسيا إن جيش بلاده يمكن أن يستفيد من خبرة قوات فاغنر التي تتمتع بحرية اختيار الانتقال إلى بيلاروسيا الآن وفقاً لاتفاق مع الكرملين.