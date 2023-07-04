مصر تدعو لاجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة

وجّهت مصر الدعوة لأمناء الحركات والفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع بالقاهرة، من أجل بحث التطورات المتسارعة في الأراضي المحتلة ومناقشة العملية الإسرائيلية في جنين.

يأتي ذلك في ظل التصعيد الإسرائيلي وتواصل الاعتداءات على المدنيين في جنين.

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وقبل ساعات، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، مقتل مواطن متأثراً بإصابة في الرأس، أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، وهو ما يرفع عدد قتلى العملية الإسرائيلية في جنين المستمرة منذ، الاثنين، إلى 11 شخصاً، فضلاً عن إصابة نحو 100 بينهم 20 في حالة خطيرة.

وذكرت الوزارة أن 3 مواطنين أصيبوا مؤخراً بالرصاص الحي داخل ساحة مستشفى جنين الحكومي، اثنان منهم بجروح خطيرة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قد أكد الثلاثاء، رداً على بعض التصريحات الدولية حول عملية الجيش الاسرائيلي في جنين: "إلى من يقول إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، نقول: الجيش الإسرائيلي هو جيش احتلال، اجتاح مخيما للاجئين، اعتقل وقتل الأبرياء، والأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة".

وفي وقت سابق، وافقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على تمديد العملية العسكرية في جنين، في وقت حذرت الجامعة العربية من تبعات الهجوم.