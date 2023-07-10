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الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ
تركيا وأوروبا

الناتو: أردوغان وافق على تأييد انضمام السويد إلى الحلف

ستولتنبرغ أكد أن الرئيس التركي وافق على إحالة بروتوكول انضمام السويد إلى البرلمان التركي الكبير في أقرب وقت ممكن

العربية.نت
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ مساء الاثنين، قبل قمة الحلف التي تنطلق الثلاثاء في فيلنيوس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق على إحالة طلب السويد الانضمام إلى التحالف العسكري إلى البرلمان التركي.

وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي: "يسرني أن أعلن.. أن الرئيس أردوغان وافق على إحالة بروتوكول انضمام السويد إلى البرلمان التركي في أقرب وقت ممكن والعمل عن كثب مع المجلس لضمان التصديق على الطلب"، واصفاً هذا اليوم بـ"التاريخي".

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يذكر أن انضمام السويد إلى الناتو تعطل بسبب اعتراضات من تركيا منذ العام الماضي. وجاءت تصريحات ستولتنبرغ بعد محادثات مع الرئيس التركي ورئيس الوزراء السويدي في فيلنيوس.

اجتماع بين الرئيس التركي ورئيس وزراء السويد على هامش قمة الناتو في فيلنيوس
اجتماع بين الرئيس التركي ورئيس وزراء السويد على هامش قمة الناتو في فيلنيوس
واشنطن وبرلين ترفضان شرط أردوغان لقبول انضمام السويد للناتو أميركا تركيا وأوروبا واشنطن وبرلين ترفضان شرط أردوغان لقبول انضمام السويد للناتو

ووعد ستولتنبرغ أردوغان بأن يقوم الناتو بدوره بإنشاء آلية خاصة ومنصب ممثل خاص لمكافحة الإرهاب.

بدوره، أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم مساء الاثنين التوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن انضمام بلاده لعضوية الناتو.

وقال بيلستروم عبر حسابه على تويتر إن عملية بدء التصديق على انضمام بلاده إلى للحلف ستبدأ الآن بعد الاتفاق مع تركيا.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية أن السويد أكدت خلال اجتماع ثلاثي مع تركيا والناتو في ليتوانيا أنها لن تدعم "التنظيمات الإرهابية".

كما أكدت السويد خلال الاجتماع الثلاثي أنها ستدعم "بقوة" مسار عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، بحسب الأناضول.

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