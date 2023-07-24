اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
2023-07-12T214357Z_198530973_RC2X12A5GYA5_RTRMADP_3_NORTHKOREA-MISSILES
تجربة صاروخية سابقة أجرتها كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً جديداً في البحر

يضاف هذا الصاروخ لسلسلة اختبارات أسلحة أجرتها بيونغ يانغ مؤخراً احتجاجاً على ما يبدو على إرسال الولايات المتحدة قطعاً بحرية كبيرة إلى كوريا الجنوبية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً يحتمل أن يكون باليستياً.

ويعتقد أن المقذوف سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي الياباني نقلاً عن مسؤولين حكوميين.

مادة اعلانية
محادثات بين كوريا الشمالية والأمم المتحدة بشأن الجندي الأميركي المحتجز لديها العرب والعالم محادثات بين كوريا الشمالية والأمم المتحدة بشأن الجندي الأميركي المحتجز لديها

بدورها، قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستياً في البحر قبالة ساحلها الشرقي اليوم.

ولم تحدد هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية على الفور من أين تم إطلاق الصاروخ أو مدى تحليقه.

ويضاف هذا الصاروخ لسلسلة اختبارات أسلحة أجرتها بيونغ يانغ مؤخراً احتجاجاً على ما يبدو على إرسال الولايات المتحدة قطعاً بحرية كبيرة إلى كوريا الجنوبية في استعراض للقوة.

وجاء الإطلاق بعد ساعات من إعلان البحرية الكورية الجنوبية أن غواصة نووية أميركية - الغواصة "يو. إس. إس. أنابوليس" - قد وصلت إلى ميناء في جزيرة جيجو.

وتأتي الواقعة الأخيرة بعد أيام على إشراف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون شخصياً على إطلاق هواسونغ-18 وهو أحدث صاروخ باليستي محلي الصنع عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أفغانستان بين أعلى 10 دول في وفيات الأمهات وحديثي الولادة.. ما الأسباب؟ أفغانستان بين أعلى 10 دول في وفيات الأمهات وحديثي الولادة.. ما الأسباب؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط