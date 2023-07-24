كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً جديداً في البحر

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً يحتمل أن يكون باليستياً.

ويعتقد أن المقذوف سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي الياباني نقلاً عن مسؤولين حكوميين.

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بدورها، قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستياً في البحر قبالة ساحلها الشرقي اليوم.

ولم تحدد هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية على الفور من أين تم إطلاق الصاروخ أو مدى تحليقه.

ويضاف هذا الصاروخ لسلسلة اختبارات أسلحة أجرتها بيونغ يانغ مؤخراً احتجاجاً على ما يبدو على إرسال الولايات المتحدة قطعاً بحرية كبيرة إلى كوريا الجنوبية في استعراض للقوة.

وجاء الإطلاق بعد ساعات من إعلان البحرية الكورية الجنوبية أن غواصة نووية أميركية - الغواصة "يو. إس. إس. أنابوليس" - قد وصلت إلى ميناء في جزيرة جيجو.

وتأتي الواقعة الأخيرة بعد أيام على إشراف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون شخصياً على إطلاق هواسونغ-18 وهو أحدث صاروخ باليستي محلي الصنع عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب.