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Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits a position of members of the Ukrainian Special Operation Forces, amid Russia's attack on Ukraine, near the frontline town of Bakhmut, in Donetsk region, Ukraine July 29, 2023. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IMAGE BLURRED AT SOURCE.
زيلينسكي في باخموت
روسيا و أوكرانيا

روسيا تقصف مركز قيادة دنيبرو.. وزيلينسكي يزور الجنود بباخموت

الجيش الروسي قال إنه قصف الجمعة مركز قيادة الجيش الأوكراني في دنيبرو

العربية.نت
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أكد الجيش الروسي، السبت، أنه قصف قبل يوم مركز قيادة الجيش الأوكراني في دنيبرو (وسط شرق)، حيث استهدف صاروخ أيضاً مبنى سكنياً وتسبب بإصابة تسعة أشخاص.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "مساء 28 يوليو، قصفت القوات المسلحة الروسية بأسلحة عالية الدقة مركز قيادة القوات الأوكرانية في دنيبرو. أصيب الهدف وتحقق الهدف من الضربة".

آثار القصف في دنيبرو
آثار القصف في دنيبرو
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وأفاد البيان بأن الجيش الروسي يواصل "عملياته الهجومية" في منطقة كوبيانسك في شمال شرق أوكرانيا، حيث أعلنت موسكو أنها تقدمت بضعة كيلومترات في الأسابيع الأخيرة.

من جهته، قال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك سيرغي ليساك، إن الحصيلة النهائية للضربة التي استهدفت دنيبرو بلغت تسعة جرحى، من بينهم طفلان. وكتب على تليغرام "لم يصب أي منهم بجروح خطيرة".

كما أكد ميكولا لوكاشوك، رئيس مجلس دنيبروبتروفسك الإقليمي على تليغرام، أن المجمع السكني المستهدف كان خالياً من السكان.

يأتي هذا بينما زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، القوات الأوكرانية بالقرب من خط المواجهة الشرقي في باخموت.

وأظهرت صور نشرها زيلينسكي على "إكس" ("تويتر" سابقاً)، لقاءه مع القوات وتفقده خريطة في غرفة ذات حوائط خرسانية بلا نوافذ وخافتة الإضاءة.

وأثنى على قوات العمليات الخاصة الأوكرانية. وكتب: "تأديتكم مهمات من أجل أوكرانيا يا رفاق هو عمل بطولي حقاً".

زيلينسكي في باخموت
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  • زيلينسكي في باخموت
  • زيلينسكي في باخموت
  • زيلينسكي في باخموت
  • زيلينسكي في باخموت
(4 صور)
زيلينسكي في باخموت
زيلينسكي في باخموت
زيلينسكي في باخموت
زيلينسكي في باخموت
زيلينسكي في باخموت
زيلينسكي في باخموت
زيلينسكي في باخموت
زيلينسكي في باخموت
صحيفة: أوكرانيا تستخدم صواريخ كورية شمالية لقصف القوات الروسية العرب والعالم روسيا و أوكرانيا صحيفة: أوكرانيا تستخدم صواريخ كورية شمالية لقصف القوات الروسية

وأشار زيلينسكي إلى أنه يتعذّر عليه كشف تفاصيل العمليات الحالية التي تجريها القوات الخاصة.

باشرت أوكرانيا، الشهر الماضي، هجومها المضاد الذي طال انتظاره بعدما حشدت أسلحة غربية وعبّأت قواتها الهجومية.

لكن كييف أقرت بخوضها معارك ضارية ودعت الولايات المتحدة وغيرها من حلفائها إلى إمدادها بأسلحة طويلة المدى ومدفعية.

بحسب السلطات الأوكرانية، تحقّق قوات كييف تقدّما تدريجيا نحو مدينة باخموت الواقعة في الشرق الأوكراني والتي سيطرت عليها روسيا في مايو.

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