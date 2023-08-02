روسيا تقصف ميناء ومخازن للحبوب في منطقة أوديسا

قال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، إن طائرات مسيرة روسية هاجمت في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، ميناء ومنشآت لتخزين الحبوب بالمنطقة الساحلية الواقعة بجنوب أوكرانيا، ما أدى إلى اشتعال النيران في بعض المنشآت.

وكتب على تطبيق تليغرام أنه لم ترد تقارير عن حدوث إصابات.

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وكثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية لقطاعي الزراعة والموانئ في أوكرانيا بعد انسحابها من اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الطائرات المسيرة جاءت من ناحية البحر الأسود ثم اتجهت نحو الغرب على امتداد نهر الدانوب تجاه‭‭ ‬‬ميناء إسماعيل، وهو ميناء رئيسي تُنقل منه الحبوب الأوكرانية بواسطة صنادل بحرية إلى ميناء قسطنطينية الروماني المطل على البحر الأسود لنقل شحنات الحبوب منه بعد ذلك.

وأضافت وسائل الإعلام الأوكرانية أنه لأول مرة منذ انتهاء اتفاق الحبوب وصلت العديد من سفن البضائع إلى ميناء إسماعيل عبر البحر الأسود يوم الأحد.

واستهدف هجوم روسي آخر في أواخر يونيو، الميناء الواقع بدلتا نهر الدانوب، ما ألحق أضرارا بمخازن الحبوب.

انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية

وفي ميدانيات الصراع الروسي الأوكراني أيضا قال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف ومسؤولون عسكريون، إن انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، وأضافوا أن وحدات مضادة للطائرات تصدت للهجمات التي شنت بطائرات مسيرة.

وذكر كليتشكو عبر تطبيق تليغرام أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط حطام طائرة مسيرة في منطقة سولوميانسكي بوسط كييف، موضحا أن فرق الطوارئ انتقلت إلى الموقع بالفعل.

وعلى الجانب الروسي، قال ميخائيل رازفوزاييف حاكم سيفاستوبول، إن روسيا أسقطت، الثلاثاء، طائرة مسيرة فوق حي بالمدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم، ويوجد بها الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وأضاف على تطبيق تليغرام: "وقع انفجار على الأرض (بعد إسقاط الطائرة المسيرة) واشتعلت النيران في العشب والشجيرات".