اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزارة الخارجية الأميركية

واشنطن بعد هجوم قرب الكرملين: لا نشجع على ضربات داخل روسيا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بعد وقت قصير من استهداف العاصمة الروسية موسكو بطائرات مسيرة فجر الأربعاء، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن لا تشجع أو تتيح القدرة على شن هجمات داخل روسيا.

اختفى منذ تمرد فاغنر.. مهام غير معروفة للجنرال الروسي سوروفيكين العرب والعالم اختفى منذ تمرد فاغنر.. مهام غير معروفة للجنرال الروسي سوروفيكين

"الأمر متروك لكييف"

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الأمر متروك لكييف لتختار كيف تدافع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي، مشيرا إلى أن بوسع موسكو إنهاء الحرب في أي وقت وذلك بالانسحاب من أوكرانيا.

مادة اعلانية

وكانت وكالة الأنباء الروسية، قد أفادت في وقت سابق من فجر اليوم بأن دوي انفجار سُمع في حي الأعمال بموسكو على بعد 5 كيلومترات فقط من الكرملين شوهد دخان في المنطقة.

إسقاط مسيرتين

وقال عمدة موسكو إن الدفاعات الجوية أسقطت مسيّرتين حاولتا استهداف العاصمة ومحيطها.

بالتزامن، أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم أن مطارات موسكو علقت الرحلات الجوية في وقت مبكر اليوم الأربعاء.

تعليق الرحلات الجوية

وعلقت المطارات الرئيسية في أنحاء العاصمة الروسية مرارا الرحلات القادمة والمغادرة خلال الأيام الماضية بسبب هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

يذكر أن الهجمات من هذا النوع تتزايد على الأراضي الروسية في سياق الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية منذ أشهر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سقوط قارب مهاجرين سوريين ولبنانيين في أيدي قراصنة ليبيين.. أين اختفوا؟ سقوط قارب مهاجرين سوريين ولبنانيين في أيدي قراصنة ليبيين.. أين اختفوا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط