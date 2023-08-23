واشنطن بعد هجوم قرب الكرملين: لا نشجع على ضربات داخل روسيا

بعد وقت قصير من استهداف العاصمة الروسية موسكو بطائرات مسيرة فجر الأربعاء، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن لا تشجع أو تتيح القدرة على شن هجمات داخل روسيا.

"الأمر متروك لكييف"

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الأمر متروك لكييف لتختار كيف تدافع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي، مشيرا إلى أن بوسع موسكو إنهاء الحرب في أي وقت وذلك بالانسحاب من أوكرانيا.

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وكانت وكالة الأنباء الروسية، قد أفادت في وقت سابق من فجر اليوم بأن دوي انفجار سُمع في حي الأعمال بموسكو على بعد 5 كيلومترات فقط من الكرملين شوهد دخان في المنطقة.

إسقاط مسيرتين

وقال عمدة موسكو إن الدفاعات الجوية أسقطت مسيّرتين حاولتا استهداف العاصمة ومحيطها.

بالتزامن، أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم أن مطارات موسكو علقت الرحلات الجوية في وقت مبكر اليوم الأربعاء.

تعليق الرحلات الجوية

وعلقت المطارات الرئيسية في أنحاء العاصمة الروسية مرارا الرحلات القادمة والمغادرة خلال الأيام الماضية بسبب هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

يذكر أن الهجمات من هذا النوع تتزايد على الأراضي الروسية في سياق الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية منذ أشهر.