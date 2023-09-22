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Representatives of the Armenian community of Nagorno-Karabakh, Azerbaijan's government and a representative of the Russian peacekeeping contingent attend the talks in the Azerbaijani city of Yevlakh, Azerbaijan, Thursday, Sept. 21, 2023. Talks are expected between Azerbaijan and separatist officials from Nagorno-Karabakh a day after Baku and Armenian forces reached a cease-fire agreement to end two days of fighting in the separatist region that has been a flashpoint for decades. (AP Photo)
من المفاوضات التي عقدت الخميس بين الطرفين
أرمينيا و أذربيجان

انتهاكات لوقف النار بكاراباخ.. والطرفان مستعدان لمتابعة الحوار

موسكو تعلن رصد 5 انتهاكات لوقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ.. وأذربيجان تؤكد مقتل ستة جنود روس من قوة حفظ السلام خلال الهجوم

العربية.نت
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أبدى كل من أذربيجان والانفصاليين الأرمن في ناغورنو كاراباخ استعدادهم لمواصلة المحادثات التي بدأت الخميس غداة إعلان باكو انتصارها في عملية عسكرية سريعة شنّتها في الإقليم المتنازع عليه منذ عقود.

ووصفت الرئاسة الأذربيجانية المحادثات التي استمرت لنحو ساعتين في مدينة يفلاخ على بعد 295 كلم غرب العاصمة باكو بأنها "بناءة". وأفادت بأنّ اجتماعاً جديداً سيعقد "في أسرع وقت ممكن".

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من جهتهم، قال الانفصاليون في بيان "شدّد الطرفان خصوصاً على ضرورة مناقشة كل المشاكل القائمة في أجواء سلمية وأعربا عن استعدادهما لمواصلة الاجتماعات".

مقتل 6 جنود روس

في سياق متصل، كشفت اذربيجان الخميس للمرة الأولى عدد جنود حفظ السلام الروس الذين قتلوا في حادثين منفصلين خلال هجوم باكو في ناغورنو كاراباخ.

وقالت النيابة العامة الأذربيجانية إن جنوداً أذربيجانيين قتلوا خمسة جنود روس الخميس عبر إطلاق النار على سيارتهم بعدما اعتقدوا أنهم انفصاليون ارمينيون.

جندي روسي يساعد سكان من ناغورنو كاراباخ نزحوا بسبب المعارك
جندي روسي يساعد سكان من ناغورنو كاراباخ نزحوا بسبب المعارك
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كذلك، قتل جندي روسي سادس في اليوم نفسه بأيدي "عناصر غير معروفين (ينتمون إلى) فصائل مسلحة أرمينية" أطلقوا النار على آليته، وفق باكو.

موسكو ترصد 5 انتهاكات لوقف إطلاق النار

من جهتها أفادت روسيا الخميس أنها رصدت خمسة انتهاكات لوقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ، غداة إعلانه في اطار استسلام الانفصاليين الأرمينيين إثر الهجوم المباغت لأذربيجان.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "منذ التوصل الى اتفاق وقف العمليات الحربية، رصدت 5 انتهاكات لوقف اطلاق النار في منطقتي شوشا (انتهاكان) وماردكرت (ثلاثة)".

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