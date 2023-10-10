ضربات لا تتوقف.. إسرائيل تقصف غزة من البحر

مع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، لم يتوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

قصف من البحر

فقد أفاد مراسل "العربية/الحدث"، بأن اشتباكات فلسطينية اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب منطقة سعد جنوب إسرائيل.

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وأضاف أن البحرية الإسرائيلية بدأت تقصف شواطئ الوسطى وخان يونس بعشرات القذائف.

كما أكد ارتفاع وتيرة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة في اللحظات الحالية، ما أدى لمقتل فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منزل بجباليا شمال القطاع.

كذلك كشف عن سقوط قتلى بينهم صحافيون في غارات إسرائيلية على غرب غزة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن أن حركة حماس أطلقت 4500 صاروخ من غزة على إسرائيل منذ بدء هجومها السبت الماضي.

"طوفان الأقصى"

جاءت هذه التطورات متزامنة مع عملية "طوفان الأقصى"، حيث بدأت فصائل فلسطينية في غزة، هجوما مباغتا على بلدات وتجمعات سكنية في المنطقة المحيطة بالقطاع، صباح السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي حتى الآن، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

سيناريوهات المواجهة المحتملة

وردت إسرائيل على هجوم الفصائل بشن عملية عسكرية أسقطت أكثر من 500 قتيل في غزة والضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وجاءت العملية جنوب لبنان وسط مخاوف من فتح الجبهة الشمالية واحتمال لتفجر القتال هناك حيث تنتشر مواقع لحزب الله.

إلى ذلك، قال الجيش اللبناني في وقت سابق إن بلدات ومناطق حدودية تعرضت لقصف جوي ومدفعي إسرائيلي ودعا المواطنين لعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود