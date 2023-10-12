مندوب فلسطين: نسعى لحملة دولية لوقف اعتداءات إسرائيل

أكد إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه يقود جهوداً دبلوماسية كبيرة للضغط على إسرائيل من أجل احترام قواعد القانون الدولي ووقف قتل المدنيين وفتح ممرات إنسانية لأهالي قطاع غزة.

وأضاف خريشة أنه سيلتقي اليوم الخميس رئيس اتحاد البرلمان الدولي دوراتي باتشيكو بهدف الضغط لإطلاق حملة دولية عنوانها "وقف القتل والإجرام وفتح الممرات الإنسانية من أجل إدخال المستلزمات الطبية والماء والغذاء في ظل قرار قوات الاحتلال بوقف تزويد غزة بالماء والغذاء والكهرباء والوقود".

مادة اعلانية

كذلك قال إنه عندما بدأت إسرائيل هجومها على قطاع غزة يوم السبت الماضي، كانت المؤسسات الدولية في عطلة أسبوعية ولم يصدر عنها شيء، ولم يكن هناك أفق للتحرك الدبلوماسي في أول يومين، وذلك في حديث لوكالة أنباء العالم العربي.

وتابع "تواصلنا مع وزير خارجية سويسرا كون بلاده الراعي لاتفاقيات جنيف، وهي بلد عضو غير دائم في مجلس الأمن، ونقلنا لها صورة ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة".

الكيل بمكيالين

إلى ذلك نوّه خريشة إلى تحذيراته السابقة من الوصول إلى الوضع الحالي قائلا "تحدثت مع وزير خارجية سويسرا أكثر من مرة وذكّرناه بأننا كنا نحذر دوما من أن الحصار وممارسات المستوطنين في الضفة الغربية وفي المخيمات المختلفة واقتحامات الأقصى، كل ذلك سيؤدي إلى انفجار. وحصل ما حصل".

ومضى قائلا إنه على تواصل دائم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتقى رئيستها ميرغانا إيغر. وأضاف "الصليب الأحمر وعدنا بمحاولة تعزيز وجوده في غزة والضغط لتوفير الحماية للمدنيين".

كما أشار إلى تعميم رسالة لكل البعثات الدبلوماسية في جنيف وفي بيرن تلقي الضوء على ما يجري في قطاع غزة مع المدنيين.

وأضاف "يوم الثلاثاء قمنا بإحاطة للدبلوماسيين كافة، كان هناك حضور مكثف من كل البعثات الأوروبية، شرحنا لهم ما يجري وطالبتهم بضرورة الضغط من أجل احترام القانون كما كانوا يطالبون باحترام القانون في أوكرانيا".

وشدد خريشة على أنه لا يجوز للعالم أن يكيل بمكيالين، وقال إن على ممثلي البعثات الدبلوماسية "أن يطالبوا بنفس المطلب وأن يعملوا من أجل نفس التوجه في فلسطين".

"غير مسؤولة وغير متوازنة"

في موازاة ذلك تحدث المسؤول الفلسطيني عن تصريحات وصفها بأنها "غير مسؤولة وغير متوازنة" من قبل بعض الدول الأوروبية. وأضاف "قلنا لهم إنه لا يوجد انتقائية في الإنسانية ولا يوجد انتقائية في تطبيق المعايير، ولا يجوز تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عما يحدث، ولا يجوز إدانة قتل المدنيين الإسرائيليين وعدم التطرق إلى إدانة قتل المدنيين الفلسطينيين".

وانتقد خريشة بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي أدان قتل المدنيين الإسرائيليين ولم يتطرق للحالة الفلسطينية.

وأضاف "طالبنا بتصحيح البيان وأن يكون متوازنا لأن المفوض عبّر عن صدمته مما يحصل ضد المدنيين الإسرائيليين والأطفال، ولم يتطرق إلى الفلسطينيين بصفته الشخص الأول المعني بحقوق الإنسان".

وتابع "عليه أن يكون متفهما للوضع وأن يتعامل مع القانون بشكل موضوعي".

هجمات على مرافق صحية

يذكر أن الأراضي الفلسطينية، وبخاصة قطاع غزة، تشهد هجمات إسرائيلية ضارية لليوم السادس على التوالي منذ شنت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى هجوما مفاجئا على بلدات ومدن إسرائيلية بمحاذاة القطاع يوم السبت الماضي.

وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم إنها وثقت 51 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الجاري.

وذكر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة لشرق المتوسط على منصة إكس (تويتر سابقا) أن المنظمة تدعو إلى "وضع حد فوري للعنف وإلى احترام المدنيين وحمايتهم وتوفير الرعاية الصحية لهم بما يتماشى مع القانون الدولي".