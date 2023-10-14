حزب الله يهاجم 5 مواقع إسرائيلية جنوب لبنان.. وإسرائيل ترد

على وقع استمرار التوتر والاستنفار على الجبهة الشمالية لإسرائيل قرب حدود لبنان، اشتعلت مرة جديدة تلك المنطقة.

فقد أفاد مراسل العربية/الحدث اليوم السبت بأن ما يقارب 30 قذيفة هاون أطلقت من الأراضي اللبنانية نحو موقع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة.

مباشر من #العربية | التصعيد على غزة متواصل .. و ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على القطاع إلى 2215 وأكثر من 8700 جريح https://t.co/qluH7FaOBw — العربية (@AlArabiya) October 14, 2023

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ولاحقا أعلن حزب الله أنه هاجم 5 مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا بصواريخ موجهة وقذائف مورتر.

لترد إسرائيل بدورها عبر قصف عدة مواقع في المنطقة، لاسيما في بلدة الرويسة، وتلال كفرشوبا.

تحذير للحكومة

وكان الجيش الإسرائيلي حذر بوقت سابق اليوم الحكومة اللبنانية، محملا إياها مسؤولية أي اعتداء ينطلق من أراضيها. وقال متحدث باسم الجيش "كل اعتداء ينطلق من لبنان نحو سيادتنا تتحمل مسؤوليته الحكومة اللبنانية".

كما أضاف أن "كل من يحاول خرق الحدود نحو الأراضي الإسرائيلية سيتم قتله".

وكانت القوات الإسرائيلية استهدفت أمس أيضا المناطق الحدودية اللبنانية ما أدى إلى مقتل مصور وإصابة 6 صحفيين.

تأتي تلك المناوشات التي باتت شبه يومية إلى حد ما منذ الأحد الماضي، إلا أنها "مضبوطة ومحدودة" حتى الآن وفق ما يراها العديد من الخبراء، وسط مخاوف من تفلت الجبهة جنوب لبنان، على وقع التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني الذي دخل يومه الثامن، وسط تعزيزات عسكرية إسرائيلية مكثفة على الحدود الشمالية وعند قطاع غزة أيضا.

كما تتزامن مع تنامي القلق الدولي من فتح جبهات موازية لغزة، واحتمال تدخل حزب الله بقوة وغيره من الفصائل الموالية لإيران سواء في العراق أو سوريا، ما قد يشعل صراعاً إقليميا أكبر، لاسيما مع تدفق السلاح الأميركي والبريطاني إلى إسرائيل، ومرابطة حاملة طائرات أميركية ضخمة قبالة سواحل البحر المتوسط.

ومنذ الأحد الماضي تشهد المنطقة الحدودية اللبنانية الإسرائيلية تبادلاً للقصف، غداة شن حركة حماس هجومها المباغت على إسرائيل التي ردت بقصف عنيف ومكثف على قطاع غزة المحاصر. وأدى هذا التصعيد إلى مقتل 1400 في إسرائيل، بينهم 240 جندياً وضابطاً، وبلغ عدد الأسرى الذين أخذوا من إسرائيل حوالي 150.

أما في قطاع غزة، فقتل 2215 بينهم 614 طفلًا على الأقل، وجرح أكثر من 8700، جراء القصف الإسرائيلي المكثف، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.