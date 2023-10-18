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كتائب القسام (رويترز)
كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس (رويترز)

تقطع الأموال من الخارج..عقوبات أميركية جديدة ضد حماس

دبي - العربية.نت
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تستعد وزارة الخزانة الأميركية للإعلان عن عقوبات جديدة ضد عدد من قادة حركة حماس.

أميركا تضيف أفراداً وكيانات على صلة بحماس لقائمة العقوبات أميركا غزة و حماس أميركا تضيف أفراداً وكيانات على صلة بحماس لقائمة العقوبات

عقوبات جديدة

فقد بدأت الوزارة العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لتنفيذ العقوبات الحالية، وفرض عقوبات جديدة، وفقا لموقع "أكسيوس".

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وأفاد مسؤولون أأميركيون أنه من المرجح أن تكون مجموعة العقوبات التي تم فرضها، الأسبوع الجاري، هي الدفعة الأولى في عدة جولات قادمة.

كما ذكروا أن حماس تعتمد على الشبكات المالية العالمية لتمويل عملياتها التي تتمركز خارج قطاع غزة، لذلك تهدف العقوبات إلى تعطيل تدفق هذه الأموال.

وتابع أن وزارة الخزانة تعتمد جزئيا على التعاون من الحكومات الأجنبية والقطاع الخاص للمساعدة في الكشف عما أسمته "النشاط المالي المشبوه لحماس"، وفق المصادر.

وزعم أن قادة حماس ليس لديهم أصول في الولايات المتحدة، إلا أن العقوبات ستزيد الضغط على بعض الدول التي تستضيفهم.

أتى هذا بعدما أوضح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، أمام مؤتمر ديلويت لمكافحة غسيل الأموال في نيويورك، أمس الثلاثاء، أن وزارته عملت على تعطيل عمليات تمويل حماس على مدى العقدين الماضيين، زاعما أن ما تقوم به وزارة الخزانة حاليا كان قد خطط للقيام به في المستقبل.

غزة تحت القصف

يشار إلى أن العقوبات الأميركية هذه تأتي متزامنة مع اشتداد حدة الصراع في قطاع غزة على وقع القصف الإسرائيلي اليومي.

وفي آخر التطورات أن وجه الجيش الإسرائيلي تحذيراً جديداً لأهل القطاع، حاثاً في بيان نشره على حساباته في مواقع التواصل، اليوم الأربعاء، سكان مدينة غزة على التحرك جنوباً.

وجاء هذا التحذير الإسرائيلي بعدما شهد مستشفى الأهلي المعمداني قصفاً دامياً أودى بحياة 500 مدني، في هجوم مروع دانته معظم الدول الغربية فضلا عن الأمم المتحدة.

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