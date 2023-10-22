إسرائيل تتعرف على هوية 769 جثة.. قتلوا بهجوم حماس

مع دخول الحرب أسبوعها الثالث، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تعرفت على هوية 769 جثة لمدنيين قتلوا في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ومن بين هؤلاء، تم نقل 673 إلى عائلاتهم لدفنهم.

وأضافت الشرطة في بيان اليوم الأحد، أن الآلاف من رجال الشرطة يعملون في نوبات العمل 24 ساعة في اليوم، طوال أيام الأسبوع، ويشاركون في العمل الشاق لتحديد هوية الضحايا.

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مقتل 1400 إسرائيلي

وقُتل حوالي 1400 شخص في إسرائيل منذ أن شنت حماس هجومها، فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، اليوم، أن عدد الرهائن المحتجزين لا يقل عن 212 شخصاً.

وتحتجز حماس أكثر من مئتي رهينة من جنسيات عدة، وفق السلطات الإسرائيلية، اقتادتهم معها بعد توغلها في بلدات وتجمعات سكانية إسرائيلية ومهاجمتها مقار عسكرية خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

فيما أفرجت مساء الجمعة عن رهينتين أميركيتين بوساطة من قطر التي أعلنت إمكانية إطلاق سراح آخرين "قريبا جداً".

حصار مشدد

وشدّدت إسرائيل بعد بدء هجوم حماس حصارها على القطاع الذي يقطنه قرابة 2,4 مليون شخص، وقطعت إمدادات الماء والكهرباء والوقود والمواد الغذائية.

وبعد ضغوط دولية كثيفة وطلب أميركي، سمحت إسرائيل بدخول عشرين شاحنة محمّلة بالغذاء والماء والدواء، السبت، عبر معبر رفح مع مصر.

مقتل 4 آلاف فلسطيني

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 4651 قتيلا، على ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها أشرف القدرة "بلغ إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان 4651 شهيدا، بينهم 1873 طفلا، و1023 سيدة، و187 مسنا، بالإضافة إلى 14245 مواطنا أصيبوا بجروح مختلفة".