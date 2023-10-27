ماكرون يحذر من توسع الصراع.. ويشدد على هدنة إنسانية في غزة

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً من اتساع رقعة الصراع واشتعال المنطقة، داعياً إلى "هدنة إنسانية" في غزة لحماية السكان المدنيين، وذلك عقب قمة أوروبية في بروكسل.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة "ندرك تماماً الحق والنية المشروعة لمكافحة الإرهاب، ونحن مستعدّون لتقديم مساعدتنا، ولكنّنا نعتبر أن الحصار الكامل والقصف العشوائي، وأكثر من ذلك احتمال القيام بعملية برية واسعة النطاق، لن تسمح بحماية السكان المدنيين كما يجب".

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كما أضاف أن "هدنة إنسانية مفيدة اليوم للتمكّن من حماية الموجودين على الأرض والذين تعرّضوا للقصف"، مشيراً إلى أن باريس تعمل مع مصر والأردن لتنسيق إرسال المساعدات إلى غزة.

إلى ذلك، أوضح الرئيس الفرنسي أن بلاده تريد إجلاء رعاياها من غزة في أقرب وقت.

وذكر ماكرون أن الحرب ستتواصل والتوتر يتصاعد، ملمحاً إلى خطر اشتعال المنطقة ما سيجلب نتائج عكسية.

"تحالف إنساني"

في موازاة ذلك، قال الرئيس الفرنسي إن عدة دول أوروبية تتطلع إلى بناء "تحالف إنساني" فيما يتعلق بغزة، وإن محادثات تجري مع قبرص واليونان بشأن هذا الأمر.

وأضاف أن "قبرص يمكن أن تكون بمثابة قاعدة للعمليات الإنسانية".

وكان المجلس الأوروبي قد أعلن في وقت سابق، أن قادة الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا في قمة بروكسل من الاتفاق على الدعوة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس؛ وفقا للبيان الختامي للقمة.

تدهور الوضع الإنساني

وبحسب البيان، أعرب المجلس الأوروبي عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، ودعا إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وسريع وآمن ودون عوائق، إلى جميع المحتاجين واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، بما فيها فتح ممرات إنسانية وهدنة لتأمين الاحتياجات الإنسانية.

ووفقا لمصادر دبلوماسية عديدة، أصر عدد من دول الاتحاد الأوروبي على إطلاق دعوة مباشرة لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، ولكن لم تتفق جميع دول الاتحاد على هذا البند.

وفي وقت سابق، أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، عدم وجود إمكانية لتسليم المساعدات الإنسانية الروسية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح حتى هذه اللحظة.

وكانت طائرة من طراز "إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية قد هبطت في 19 أكتوبر بمطار العريش في مصر، تحمل 27 طناً من المواد الغذائية كالدقيق والسكر والأرز والمعكرونة لسكان قطاع غزة.