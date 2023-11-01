الجيش الإسرائيلي لسكان غزة: لحظة الاجتياح البري وشيكة

في ظل القصف المتواصل والتوغل البري في قطاع غزة، ألقت المروحيات الإسرائيلية اليوم الأربعاء منشورات تقول فيها إن الوقت بدأ ينفد ولحظة الاجتياح البري باتت وشيكة.

"منشورات إسرائيلية"

وتضمن المنشور الذي ألقته الطائرات الإسرائيلية على غزة، أن "القضاء على حركة حماس أمر واقع لا محالة".

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وطالبت إسرائيل "من لديه معلومات عن الرهائن سواء كانوا أحياء أو أمواتا أن يبلغ السلطات الإسرائيلية مقابل مكافأة مالية وضمان الأمان والسرية للمبلغ وعائلته".

غارات عنيفة على جباليا

في السياق، أفاد شهود عيان أن إسرائيل شنت المزيد من الغارات الجوية العنيفة على منطقة جباليا في شمال قطاع غزة.

وقالوا لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن طائرات حربية إسرائيلية شنت أربع غارات على الأقل على المنطقة محدثة دمارا كبيرا.

وأوضح أحد الشهود القاطنين في المنطقة إن القصف طال مربعاً سكنياً في منطقة الفالوجا.

اشتباكات بين حماس وجنود إسرائيليين

في المقابل، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية وعددا من الجنود في منطقة جحر الديك بقطاع غزة واشتبكوا مع أفراد القوة الإسرائيلية.

بينما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قصفا إسرائيليا على جباليا في وقت سابق اليوم أودى بحياة 14 فلسطينيا.

مجزرة جباليا

وكانت إسرائيل شنت هجوما على مخيم جباليا أمس قالت وزارة الداخلية في غزة إنه أوقع نحو 400 بين قتيل وجريح معظمهم من النساء والأطفال.

يذكر أن إسرائيل فرضت حصارا مطبقا على قطاع غزة ودكته بالقصف المكثف والضربات الجوية وبدأت تنفيذ عمليات توغل برية في رد انتقامي على هجوم نفذته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

حصيلة القتلى

وقتل في إسرائيل 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم الذي احتجزت خلاله حماس 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

أما من الجانب الفلسطيني، فقد أسفر القصف الإسرائيلي المدمّر على قطاع غزة عن مقتل 8525 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في حكومة حماس التي تسيطر على غزة.