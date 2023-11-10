مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نطالب بوقف القتال في غزة بشكل كامل

طالب مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، بوقف القتال في غزة بشكل كامل، مؤكداً أن الهدنة التي أعلن عنها في غزة لـ4 ساعات غير كافية.

كما طالب السفير رياض منصور في مقابلة مع "العربية" من نيويورك، بهدنة لإدخال المساعدات إلى القطاع الساحلي.

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وأوضح منصور أنه لا توافق بمجلس الأمن حول أي قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مطالبا بوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة فوراً.

كذلك، بين السفير الفلسطيني أنه لا يمكن مناقشة قضية إدارة حكم قطاع غزة قبل وقف إطلاق النار.

مداخلة السفير رياض منصور

إلى ذلك، قال أنه يجب اتخاذ خطوات جدية لمنع عنف المستوطنين بالضفة، مطالبا بنزع سلاح المستوطنين في الضفة الغربية.

كما بين أن هناك تعاطف عالمي هائل مع الشعب الفلسطيني بغزة.

11 ألف قتيل أغلبهم نساء وأطفال

وتسبب هجوم مباغت شنته حركة حماس على البلدات الحدودية مع إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر المنصرم بمقتل 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم بحسب السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل على الهجوم بقصف مكثف على قطاع غزة، أدى إلى مسح أحياء سكنية بالكامل وأزمة انسانية على جميع الأصعدة.

وأودى الهجوم الإسرائيلي بحياة نحو 11 ألف فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال والمسنين، فضلا عن إصابة 26 ألفا آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.