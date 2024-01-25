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In this photo taken from video released by Russian Investigative Committee on Thursday, Jan. 25, 2024, the wreckage of the Il-76 is seen near Yablonovo, Belgorod region of Russia, Thursday, Jan. 25, 2024. Russia and Ukraine are trading accusations over the crash of a military transport plane that Moscow said was carrying Ukrainian prisoners of war and was shot down by Kyiv's forces. The Il-76 crashed in a huge ball of fire in a rural area of Russia, and authorities there said all 74 people on board, including 65 POWs, six crew and three Russian servicemen, were killed. (Russian Investigative Committee via AP)
من موقع تحطم الطائرة الروسية
روسيا و أوكرانيا

روسيا: معاينة موقع تحطم الطائرة يؤكد تعرضها لهجوم أوكراني

موسكو تعلن فتح تحقيق بشبهة "الإرهاب" في إطار تحطم الطائرة العسكرية الروسية

العربية.نت
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فتحت روسيا، الخميس، تحقيقاً بشبهة "الإرهاب" غداة تحطم طائرة عسكرية روسية قرب الحدود مع أوكرانيا بعدما اتهمت كييف بأنها أسقطت الطائرة التي كانت تقل، بحسب السلطات الروسية، 65 جندياً أوكرانياً أسرتهم موسكو.

وقالت هيئة التحقيق الروسية التي تحقق في الجرائم الكبرى في بيان "يجري تحقيق جنائي في إطار عمل إرهابي إثر حادث الطائرة إيل-76 في منطقة بيلغورود".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب، الأربعاء، بإجراء تحقيق دولي.

ولا تزال تُطرح تساؤلات كثيرة غداة تحطّم طائرة النقل العسكرية الروسية، في وقت تتبادل فيه موسكو وكييف الاتهامات بالتضليل.

وقالت هيئة التحقيق الروسية إنّه "خلال تفتيش موقع الحادث، عثر المحقّقون على أشلاء بشرية، كما عُثر على الصناديق السوداء للطائرة".

وأضافت الهيئة أنّه "يتمّ استجواب الشهود في الحادثة".

من موقع تحطم الطائرة الروسية
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  • من موقع تحطم الطائرة الروسية
  • من موقع تحطم الطائرة الروسية
  • من موقع تحطم الطائرة الروسية
  • من موقع تحطم الطائرة الروسية
  • من موقع تحطم الطائرة الروسية
  • من موقع تحطم الطائرة الروسية
(6 صور)
من موقع تحطم الطائرة الروسية
من موقع تحطم الطائرة الروسية
من موقع تحطم الطائرة الروسية
من موقع تحطم الطائرة الروسية
من موقع تحطم الطائرة الروسية
من موقع تحطم الطائرة الروسية
من موقع تحطم الطائرة الروسية
من موقع تحطم الطائرة الروسية
من موقع تحطم الطائرة الروسية
من موقع تحطم الطائرة الروسية
من موقع تحطم الطائرة الروسية
من موقع تحطم الطائرة الروسية

وجاء في بيان هيئة التحقيق الروسية أن "النتائج الأولية للتحقيق، بما في ذلك البيانات الأولية من معاينة مكان الحادث، تعطي استنتاجا مفاده أن الطائرة تعرضت لهجوم بصاروخ مضاد للطائرات من أراضي أوكرانيا".

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ومع ذلك، لم تقدّم روسيا في هذه المرحلة أيّ دليل على وجود أو هوية الركّاب في طائرة النقل هذه، كما أنّها لم تثبت أنّ أوكرانيا كانت تعرف من كان فيها.

ووفقاً للهيئة، يتم حالياً تنفيذ مجموعة من إجراءات التحقيق لتحديد الأشخاص من بين التشكيلات الأوكرانية المتورطة في ارتكاب "هذا العمل الإرهابي".

هذا وأكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تعليق جديد، أنّ السلطات الروسية نبّهت نظيرتها الأوكرانية "في الوقت المناسب" بشأن مسار الطائرة التي تنقل أسرى أوكرانيين.

من جهتها، لم تؤكد أوكرانيا إسقاط الطائرة، غير أنّها أكدت نيتها مواصلة ضرب أهداف عسكرية في الأراضي الروسية.

وأشارت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إلى نقص "المعلومات الموثوقة والكاملة" في ما يتعلّق بركّاب الطائرة.

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