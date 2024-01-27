إسرائيل ترفع جاهزيتها على حدود لبنان.. وتتمرن على "قتال المدن"

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، إجراء تدريبات عسكرية لرفع جاهزيته على الحدود مع لبنان، وذلك مع تواصل القصف المتبادل مع حزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية أخرى.

وقال الجيش في بيان نشره المتحدث باسمه، أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس إن قيادة المنطقة الشمالية بالجيش أجرت الأسبوع الماضي تدريبات "مكثفة لتعزيز الكفاءة والجاهزية للحرب".

وأضاف البيان أنه جرى تدريب القوات الإسرائيلية على قتال المدن وتحديداً في منطقة أحياء سكنية مكتظة وسط ظروف جوية شتوية وتماشياً مع تضاريس الأراضي في الجبهة الشمالية.

وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية وجماعة حزب الله وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

هذا ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" السبت عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه أسقط طائرة مسيرة أطلقت من لبنان قبل عبورها إلى أجواء إسرائيل. وأضاف الجيش أن الحادثة أدت إلى إطلاق صفارات الإنذار في عدة بلدات في الجليل الأعلى بشمال إسرائيل.

من جهته أعلن حزب الله اللبناني السبت أن مقاتليه استهدفوا بالصواريخ تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع جل العلام الحدودي وحققوا إصابات مباشرة.

وفي وقت لاحق، قال حزب الله في بيانين آخرين إنه قصف ثكنة عسكرية في مزارع شبعا الحدودية وتجهيزات "تجسسية" في موقع البحري بالأسلحة المناسبة.

وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام قد ذكرت في وقت سابق أن أطراف بلدة طيرحرفا القريبة من مدينة صور تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي. وأضافت الوكالة الرسمية أن القصف المدفعي الإسرائيلي طال بلدتي الضهيرة وعيتا الشعب بجنوب البلاد.

وعلى وقع الحرب في غزة، تشهد الحدود بين الجانبين منذ 8 أكتوبر/تشرن الأول الماضي، توتراً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

ومنذ 8 أكتوبر، بلغت حصيلة قتلى حزب الله 169، إضافةً إلى مقتل 32 مدنياً بينهم 3 أطفال و3 صحافيين، وجندي في الجيش اللبناني، إضافة إلى 6 عناصر من كتائب القسام - فرع لبنان.