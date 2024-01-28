اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (أرشيفية من فرانس برس)
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (أرشيفية من فرانس برس)

وزير الأمن الإسرائيلي يضرب مجدداً.. ويمدد تسليح المستوطنين

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

لا يتوقف وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير عن إثارة الجدل، فرغم الانتقادات الدولية وإدانة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، فقد أكد الوزير تمديد تراخيص الأسلحة الموزعة عليهم لـ 6 أشهر إضافية.

عقوبات أوروبية ضد مستوطنين متطرفين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة العربية ميديا عقوبات أوروبية ضد مستوطنين متطرفين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة

وقد كتب في تغريدة على "إكس"، اليوم الأحد، أنه وقع هذا الصباح على اللائحة التي تمدد صلاحية تراخيص الأسلحة التي كان من المفترض أن تنتهي في الربع الأول من عام 2024 لمدة ستة أشهر.

وأضاف قائلاً "الأسلحة التي تنقذ الأرواح!".

تصريحات متطرفة

يذكر أن تصريحات الوزير المتطرفة لم تتوقف منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، حيث دعا في أحدها إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب وإلى تشجيع السكان الفلسطينيين على الهجرة.

كما لديه تصريحات عنصرية ضد العاملين الزراعيين الفلسطينيين في إسرائيل.

يشار إلى أن بن غفير الذي يتزعم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف وهو أحد رموز الاستيطان الإسرائيلي الذي تعتبره الأمم المتحدة غير شرعي بموجب القانون الدولي، كان اتُهم أكثر من 50 مرة عندما كان شابا بالتحريض على العنف أو خطاب الكراهية، ودِين في عام 2007 بدعم جماعة إرهابية والتحريض على العنصرية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إسرائيل تسعى لتصفية الأونروا لارتباطها بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إسرائيل تسعى لتصفية الأونروا لارتباطها بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط