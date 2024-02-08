باكستان.. مقتل 5 أشخاص في أحداث عنف وسط الانتخابات

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم في هجمات مسلحة، اليوم الخميس، في باكستان بالتزامن مع الانتخابات العامة وتوقفت خدمات الهواتف المحمولة مؤقتا بأنحاء البلاد، وأُغلقت بعض الحدود البرية للحفاظ على النظام وفرض القانون.

وقالت وزارة الداخلية إنها اتخذت هذه الإجراءات بعد مقتل 26 شخصا جراء انفجارين بالقرب من مكتبي مرشحين انتخابيين في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد أمس. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الانفجارين.

وكتبت وزارة الداخلية على منصة "إكس" للتراسل "نتيجة لحوادث الإرهاب الأخيرة في البلاد، فُقدت أرواح غالية، والإجراءات الأمنية ضرورية لحفظ النظام وفرض القانون والتعامل مع التهديدات المحتملة".

ونشرت الحكومة عشرات الآلاف من الجنود في الشوارع ومراكز الاقتراع بأنحاء البلاد، وأُغلقت الحدود مع إيران وأفغانستان مؤقتا.

وقال رئيس الشرطة المحلية رؤوف قيصراني، إن أربعة من رجال الشرطة قُتلوا في انفجار قنبلة وإطلاق نار استهدف دورية للشرطة في كولاتشي بمنطقة ديرة إسماعيل خان في شمال غرب البلاد.

ولقي شخص واحد حتفه بعد أن أطلق مسلحون النار على سيارة لقوات الأمن في تانك التي تبعد 40 كيلومترا إلى الشمال.

وقال سعيد أحمد عمراني مفوض منطقة مكران لرويترز، إنه تم الإبلاغ أيضا عن هجمات بالقنابل اليدوية في أجزاء مختلفة من منطقة كيش في بلوشستان لكن مراكز الاقتراع لم تتأثر نظرا لعدم سقوط ضحايا.

ورغم القلق الأمني وبرد الشتاء القارس، اصطف الناخبون في طوابير طويلة عند مراكز الاقتراع قبل ساعات من انطلاق التصويت.