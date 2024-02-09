مصادر: إسرائيل أبلغت الوسطاء رفضها بقاء قادة حماس داخل غزة

قالت مصادر خاصة لقناتي "العربية" و"الحدث" اليوم الجمعة إن الوسيط المصري والقطري تسلما رد إسرائيل بشأن مقترح الهدنة ووقف إطلاق النار.

وأضافت المصادر أن "إسرائيل اعترضت على عدد من البنود التي وضعتها حركة حماس".

وبحسب المصادر، طالبت إسرائيل من الوسطاء أن تكون غزة منزوعة السلاح بشكل كامل، كما رفضت استمرار بقاء قيادات حماس داخل القطاع.

هاذ ورفضت إسرائيل عودة سكان شمال غزة حالياً إلى منازلهم، مؤكدة أن ذلك يمكن أن يتم بعد انتهاء الحرب.

وشددت إسرائيل على أن وقف إطلاق النار بشكل دائم مرتبط بإبعاد حماس عن أي إدارة لقطاع غزة مستقبلاً، وقد تم إبلاغ الوسطاء بهذا الشرط.

كما طالبت إسرائيل بقائمة كاملة عن عدد الأسرى الموجودين لدى حماس وبياناتهم، مع تحديد هوية الأحياء والأموات والجثث الموجودة لدى الحركة.

ورفضت إسرائيل اشتراط حماس بالإفراج عن أسماء فلسطينية محددة اقترحتها الحركة، كما تحفظت إسرائيل على عدد الأسماء المطلوب الإفراج عنها.

ولحظ الرد الإسرائيلي أيضاً أن إعادة إعمار قطاع غزة مرتبط بإبعاد حماس عن إدارته.

هذا وأبلغت إسرائيل الوسطاء أنها "متفتحة" على إبرام صفقة تبادل الأسرى، لكن مع تخفيض حماس لشروطها حيث اعتبرت الشروط الحالية "تعجيزية" في عدد من النقاط.

وذكرت المصادر أن "الوسطاء سيعملون على تقريب وجهات النظر وتقسيم البنود للوصول إلى اتفاق".