بلينكن من باريس: يجب ألا تتوسع الحرب في غزة

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أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على أنه يجب ألا تتوسع الحرب في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه تحدث مع الحكومة الإسرائيلية بشأن مقتل عمال الإغاثة، وطلب منهم التحقيق بشكل سريع.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لم تستوفِ شروط واشنطن السياسية بشأن استخدامها للأسلحة التي تزودها بها.

تجنب التصعيد الإقليمي

بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي إنه يجب تجنب التصعيد الإقليمي، خصوصا في لبنان، مشيراً إلى أن على كل الأطراف الإقليمية أن تمتنع عن التصعيد بمن فيهم إيران.

ووصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني إلى باريس اليوم بعد تعرض منظمة غير حكومية تتخذ من واشنطن مقرا لضربة جوية إسرائيلية في وسط غزة، مما يزيد الضغط على الولايات المتحدة لاتخاذ موقف أكثر صرامة حيال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وأجرى بلينكن محادثات مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه قبل أن يلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون.

ويقول دبلوماسيون فرنسيون إنهم يريدون تكثيف الجهود في الأمم المتحدة نحو إجماع دولي على وقف إطلاق النار في غزة.

مشروع قرار

واقترحت فرنسا أمس الاثنين مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يبحث خيارات لاحتمال مراقبة الأمم المتحدة لهدنة في قطاع غزة ومقترحات لمساعدة السلطة الفلسطينية على تولي المسؤولية.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت الشهر الماضي، مما سمح للمجلس المؤلف من 15 عضوا باعتماد قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان الذي ينتهي الأسبوع المقبل.

وكانت المرة السابقة التي عرقلت فيها الولايات المتحدة قراراً تدعمه فرنسا في عام 1997.