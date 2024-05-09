بن غفير يسخر من بايدن بقلب أحمر.. ولابيد "اطردوه"

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بعد خيبة أمل إسرائيلية من تعليق الرئيس الأميركي، جو بايدن، شحنة أسلحة كان مقررا أن تتسلمها تل أبيب، دخل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على الخط.

ففي تعليق مقتضب على حسابه في منصة إكس، سخر الوزير الإسرائيلي المتطرف من بايدن، مكتفياً بكتابة "حماس تعشق بايدن".

Hamas ❤️Biden — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 9, 2024

دعوة لنتنياهو

ليرد عليه زعيم المعارضة، يائير لابيد، بعد لحظات، داعياً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إقالته.

وكتب على حسابه في منصة إكس قائلا: "إذا لم يطرد نتنياهو بن غفير اليوم، فإنه يعرض كل جندي إسرائيلي وكل مواطن في إسرائيل للخطر".

وكان بايدن أعلن أنه سيعلق تسليم شحنات أسلحة لإسرائيل إذا أمر نتنياهو باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

אם נתניהו לא יפטר את בן גביר עוד היום, הוא מעמיד בסכנה כל חייל בצה״ל וכל אזרח במדינת ישראל. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) May 9, 2024

كما أشار في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الأميركية، مساء أمس الأربعاء، إلى أن مدنيين فلسطينيين قتلوا في غزة بسبب استخدام إسرائيل قنابل ووسائل أخرى في مناطق سكنية.

وأكد أن إدارته قررت تعليق تسليم الجانب الإسرائيلي قنابل زنة 2000 رطل الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، هدد بتوقيف تسليم شحنات أخرى من الأسلحة إذا أقدمت إسرائيل على اجتياح رفح. وتابع "نواصل العمل على ضمان أمن إسرائيل فيما يتعلق بالقبة الحديدية وقدرتها على الرد على الهجمات التي جاءتها من الشرق الأوسط مؤخرا.. لكننا لن نقدم أسلحة وذخيرة مدفعية".

لكنه اعتبر في الوقت عينه أن ما تقوم به إسرائيل في رفح الآن من عمليات عسكرية "لم يرق بعد إلى مستوى اجتياز الخط الأحمر بدخول مناطق كثيفة السكان".

وكانت القوات الإسرائيلية حذرت السكان في شرق رفح قبل يومين ودعتهم إلى إخلاء الأحياء التي يتواجدون فيها، ثم نفذت تقدماً برياً وسيطرت لاحقا على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

بينما تعالت التحذيرات الدولية من اجتياح المدينة التي تكتظ بأكثر من مليون ونصف مليون نازح، فروا من الحرب في شمال ووسط غزة، ومازالوا محشورين في تلك المدينة الجنوبية وسط ظروف معيشية مزرية.