"من دون تجاوز الخط الأحمر".. إسرائيل توسع عملياتها في رفح

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رغم التحذيرات الأميركية والدولية من اجتياح رفح، أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي توسيع عملياته في المدينة الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة.

فقد أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن مجلس الوزراء الأمني وافق الليلة الماضية على "توسيع منطقة عمليات" الجيش الإسرائيلي في رفح.

1 \ BREAKING: The Israeli security cabinet approved last night the "expansion of the area of ​​operation" of the IDF in Rafah, according to three sources with knowledge of the details — Barak Ravid (@BarakRavid) May 10, 2024

كما أوضح مصدران أن "التوسع محدود" ولا يتجاوز الخط الأحمر للرئيس الأميركي، جو بايدن، بحسب ما نقل مراسل أكسيوس، في سلسلة تغريدات على منصة إكس، اليوم الجمعة.

خط بايدن الأحمر

فيما قال المصدر الثالث إن هذا التوسع يشمل إجراءات يمكن أن تفسرها الولايات المتحدة على أنها تجاوز لخط بايدن الأحمر.

هذا وأوضحت المصادر الثلاثة في الوقت عينه أن الحكومة المصغرة أصدرت تعليماتها للمفاوضين الإسرائيليين في الوقت عينه من أجل مواصلة جهود التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى مع حماس، ومحاولة صياغة مبادرة جديدة حول أجل وقف إطلاق النار من شأنها أن تؤدي إلى انفراجة.

في حين صوت الوزيران القوميان المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ضد هذا القرار، بعد أمن دعيا مرارا في السابق إلى اجتياح المدينة المكتظة بالنازحين الفلسطينيين.

تطويق كامل لشرق المدينة

وكانت دبابات إسرائيلية سيطرت بوقت سابق اليوم على الطريق الرئيسي الذي يفصل بين النصف الشرقي والغربي لرفح ما أدى فعليا إلى تطويق كامل للجانب الشرقي للمدينة.

كما أسفر تقدم القوات الإسرائيلية صوب طريق صلاح الدين الذي يقسم القطاع عن استكمال تطويق "المنطقة الحمراء" التي أمروا السكان بإخلائها، وفق ما أفادت رويترز.

فيما أكد عدد من السكان وقوع انفجارات وإطلاق نار من دون انقطاع تقريبا شرق وشمال شرقي المدينة اليوم.

في حين أعلنت حماس أنها نصبت كمينا لدبابات إسرائيلية قرب مسجد شرق المدينة، مما يشير إلى أن القوات الإسرائيلية توغلت عدة كيلومترات من الشرق إلى مشارف منطقة البنايات.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته في شرق رفح عثرت على عدة مداخل لأنفاق واشتبكت مدعومة بضربات جوية اشتبكت من مسافة قريبة مع مجموعات من مسلحي حماس وقتلت عددا منهم.

خلاف كبير

وتسبب ملف الهجوم على رفح خلال الأيام القليلة الماضية واحتمال اجتياحها بالكامل في نشوب أكبر خلاف منذ أجيال بين إسرائيل وحليفتها الأقرب الولايات المتحدة التي حجبت شحنة أسلحة عن إسرائيل لأول مرة منذ بدء الحرب يوم السابع من أكتوبر الماضي (2023).

إذ هدد الرئيس الأميركي جو بايدن بتعليق مزيد من الشحنات العسكرية إذا تجاوزت تل أبيب الخط الأحمر واجتاحت كامل المدينة.

إلا أنه أكد في الوقت عينه خلال مقابلة مسار الأربعاء الماضي مع شبكة سي أن أن، أن إسرائيل لم تتجاوز حتى الساعة الخط الأحمر، علماً أنها كانت سيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر.

بينما أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه ماض في خطته دخول رفح، بهدف "هزيمة حماس"، وفق تعبيره.

يذكر أنه منذ الاثنين الماضي، نزح أكثر من 100 ألف فلسطيني من رفح، إثر التحذيرات الإسرائيلية بإخلاء أحياء شرق المدينة، والسيطرة على المعبر لاحقا.