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طرد مشبوه أمام مبنى الكونغرس.. والشرطة الأميركية تحقق

مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - فرانس برس)

طرد مشبوه أمام مبنى الكونغرس.. والشرطة الأميركية تحقق

البلاغ هو الثالث الذي تتلقاه الشرطة الأميركية خلال أسبوع ويتحدث عن وجود طرد مشبوه أمام الكابيتول

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دبي - العربية.نت

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تحقق الشرطة الأميركية في وجود طرد مشبوه أمام مبنى الكونغرس في واشنطن، وفق ما نقلته "فوكس نيوز"، السبت.

وأوضحت القناة، استنادا إلى الشرطة، أن عناصرها تلقوا معلومات تفيد بوجود طرد مشبوه أمام مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي في مجمع الكابيتول.

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وهذا هو البلاغ الثالث على الأقل الذي تتلقاه الشرطة خلال أسبوع، ويتحدث عن وجود طرد مشبوه أمام مبنى الكونغرس.

والأربعاء، اقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مقر الكونغرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

أنصار ترمب داخل مبنى الكابيتول في واشنطن -أرشيفية فرانس برس
أنصار ترمب داخل مبنى الكابيتول في واشنطن -أرشيفية فرانس برس

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقاً من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة بشكل عام إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة وسيدة، فيما تعهد سيد البيت الأبيض بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة في 20 يناير.

يذكر أن هويات عدد من مقتحمي مبنى الكابيتول، كانت قد كشفت في وقت سابق، لاسيما أن عدسات الكاميرا التقطت وجوههم، كما أن بعضهم معروف لدى قاعدة ترمب، لأنهم ناشطون على مواقع التواصل أيضاً.

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