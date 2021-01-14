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ليدي غاغا وجنيفر لوبيز تغنيان في حفل تنصيب جو بايدن

US singer Lady Gaga performs prior to Democratic presidential candidate Joe Biden speaking during a Drive-In Rally at Heinz Field in Pittsburgh, Pennsylvania, on November 2, 2020.
ليدي غاغا خلال غنائها في لقاء بايدن الانتخابي الأخير في نوفمبر الماضي
جو بايدن

ليدي غاغا وجنيفر لوبيز تغنيان في حفل تنصيب جو بايدن

ستؤدي "ليدي غاغا" النشيد الوطني الأميركي من على درج الكابيتول بالذات، ثم تقدم لوبيز "وصلة موسيقية"

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واشنطن – فرانس برس

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تشارك نجمتا موسيقى البوب "ليدي غاغا" وجنيفر لوبيز في حفل تنصيب جو بايدن، الذي يقام في 20 يناير الجاري في واشنطن في مناخ استثنائي جداً بفعل جائحة كوفيد-19 والإجراءات الأمنية المشددة بعد أعمال العنف في الكابيتول.

وأوضح اللجنة المنظمة للاحتفال أن "ليدي غاغا" ستؤدي النشيد الوطني الأميركي من على درج الكابيتول بالذات، ثم تقدم لوبيز "وصلة موسيقية".

من الاستعدادات لحفل التنصيب في واشنطن
من الاستعدادات لحفل التنصيب في واشنطن

وكانت النجمتان عبّرتا عن دعمهما لبايدن خلال حملته الانتخابية، علماً أن "ليدي غاغا" التي يصفها الرئيس المنتخب بأنها "صديقة كبيرة"، غنّت في لقائه الانتخابي الأخير. وعندما كان نائباً للرئيس في عهد باراك أوباما، عملا معاً على حملة لمكافحة التحرش الجنسي.

ويقدم الممثل الأميركي توم هانكس مساء اليوم نفسه برنامجاً خاصاً ستبثه بالتزامن كل القنوات الكبرى الأميركية، مع مدعوين موسيقيين من أمثال جون بون جوفي وجاستن تيمبرلايك، وفق وسائل إعلام أميركية.

ليدي غاغا خلال غنائها في لقاء بايدن الانتخابي الأخير في نوفمبر الماضي
ليدي غاغا خلال غنائها في لقاء بايدن الانتخابي الأخير في نوفمبر الماضي
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وفي 2009، غنّت أريثا فرانكلين خلال مراسم تنصيب باراك أوباما في ولايته الرئاسية الأولى. كذلك شارك في الغناء بروس سبرينغستين و"يو تو" وشاكيرا وستيفي ووندر.

وبعد أربع سنوات، أدّت بيونسيه النشيد الوطني الأميركي خلال مراسم تنصيب أوباما في ولاية ثانية.

وفي 2017، غابت الأسماء الفنية المعروفة عن حفل تنصيب دونالد ترمب غير المحبب كثيراً في أوساط الفنانين الأميركيين.

بيونسيه تؤدي النشيد الوطني خلال حفل تنصيب أوباما في 2013
بيونسيه تؤدي النشيد الوطني خلال حفل تنصيب أوباما في 2013
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