أعدمت الحكومة الأميركية كوري جونسون، وهو قاتل يعاني إعاقة ذهنية ومصاب بمرض كوفيد-19، في وقت متأخر يوم الخميس.

وكان جونسون (52 عاماً) في العام 1992 جزءًا من عصابة ارتكبت عشرات جرائم القتل في منطقة ريتشموند في فرجينيا. وحكمت عليه محكمة فدرالية لمشاركته في سبع منها.

وكانت كلماته الأخيرة موجهة إلى أقارب ضحاياه. ومن أبرز ما قاله: "كنت أود أن أقول من قبل إنني آسف لكنني لم أعرف كيف. أتمنى أن تجدوا السلام".

وقال شهود إنهم سمعوا أقارب الضحايا وهم يصفقون ويهللون فرحاً من غرفة للمشاهدة داخل قاعة الإعدام في سجن بمدينة تيرا هوت في ولاية إنديانا بعد الإعلان عن تنفيذ الحكم في الساعة 11:34 مساء.

جاء إعدام جونسون بعد ساعات من الموعد المقرر لذلك بعدما رفضت المحكمة العليا الأميركية التماساً من محاميه الذين قالوا إنه يعاني إعاقة ذهنية شديدة، الأمر الذي يحول دون إعدامه بحكم القانون.

وهذا هو الإعدام الـ12 خلال فترة حكم دونالد ترمب الذي استأنف العمل بهذه العقوبة في العام الماضي بعد تعليقها 17 عاماً، وفي خضم جائحة كورونا التي أصابت مسجونين محكوماً عليهم بالإعدام واثنين على الأقل من محاميهم وسجناء آخرين وأفرادا من فرقة الإعدام وحراساً بالسجن.

وتعهد الرئيس المنتخب جو بايدن بالسعي لإلغاء عقوبة الإعدام بعد توليه السلطة يوم الأربعاء المقبل.

ورفضت المحكمة العليا أيضاً التصديق على أمر أصدرته محكمة أقل درجة بإرجاء إعدام جونسون ومدان آخر يدعى داستن هيجز من المقرر إعدامه اليوم الجمعة لحين تعافيهما من مرض كوفيد-19 الذي أصيبا به في ديسمبر الماضي.

وكانت تانيا تشوتكان القاضية بالمحكمة الجزئية الأميركية قد أصدرت أمراً يوم الثلاثاء بإرجاء تنفيذ حكمي الإعدام حتى 16 مارس على الأقل لحين تعافي المدانَين تأييداً لرأي خبراء الصحة الذين قالوا إن إعدامهما حقنا سيعرضهما لألم بالغ بسبب تضرر رئتيهما جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر محامو المتهمَين أن تنفيذ الحكم يمثل انتهاكاً للتعديل الثامن للدستور الأميركي الذي يحظر العقوبات "القاسية وغير المعتادة".

وسيواجه داستن هيغز، وهو رجل أسود يبلغ من العمر 48 عاماً أُدين بإعطاء أوامر باختطاف ثلاث شابات وقتلهن على أراض فدرالية قرب واشنطن عام 1996، المصير نفسه اليوم الجمعة.