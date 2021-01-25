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المحكمة العليا الأميركية تنهي دعاوى فساد ضد ترمب

(FILES) In this file photo former US President Donald Trump speaks before boarding Air Force One at Joint Base Andrews in Maryland on January 20, 2021. Republican lawmakers demonstrated on January 24, 2021 that Democrats will have a fight on their hands to convict Donald Trump when the Senate next month opens its first-ever impeachment trial of a former president. Speaker Nancy Pelosi is expected on Monday to send senators a single article of impeachment passed in the House of Representatives that blames Trump for inciting the chaotic Capitol invasion of January 6, which left five people dead.
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أرشيفية)
ترمب

المحكمة العليا الأميركية تنهي دعاوى فساد ضد ترمب

تجاهلت المحكمة أحكام محاكم أقل درجة سمحت بقبول هذه القضايا أحدها رفعتها مقاطعة كولومبيا وولاية ماريلاند وأخرى رفعها مدعون منهم مجموعة مراقبة

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دبي – العربية.نت

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بعد خمسة أيام من انتهاء رئاسة دونالد ترمب، أنهت المحكمة العليا الأميركية اليوم الاثنين دعاوى قضائية تتهمه بانتهاك بنود مكافحة الفساد في الدستور الأميركي باحتفاظه بملكيته لإمبراطورية أعماله، ومنها فندق قرب البيت الأبيض، أثناء توليه الرئاسة.

وتجاهل القضاة أحكام محاكم أقل درجة سمحت بقبول هذه القضايا، أحدها رفعتها مقاطعة كولومبيا وولاية ماريلاند وأخرى رفعها مدعون منهم مجموعة مراقبة.

المحكمة العليا الأميركية
المحكمة العليا الأميركية
دعاوى قضائية من شركة دومينون ضد محامي ترمب بمليار دولار أميركا ترمب دعاوى قضائية من شركة دومينون ضد محامي ترمب بمليار دولار

ورفض قضاة المحكمة العليا كذلك نظر استئناف ترمب على هذه الأحكام، وأمروا المحاكم الأقل درجة برفض القضايا بسبب إنهاء الخلاف بترك ترمب السلطة.

وكان المدعون قد اتهموا ترمب بمخالفات فجة لشروط المكافآت في الدستور التي تمنع الرؤساء من تلقي الهدايا والمدفوعات من الحكومات الأجنبية وحكومات الولايات دون موافقة الكونغرس.

كما طالب المدعون المحكمة العليا برفض استئناف ترمب لأن الخلاف انقضى بخروجه من الرئاسة يوم الأربعاء الماضي.

ترمب مغادراً البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي
ترمب مغادراً البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي
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