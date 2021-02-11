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واشنطن: على إيران أن تحترم الاتفاق النووي قبل التفاوض عليه

A staff member removes the Iranian flag from the stage during the Iran nuclear talks in Vienna, Austria July 14, 2015. REUTERS/Carlos Barria
علما إيران والولايات المتحدة خلال مؤتمر الإعلان عن الاتفاق النووي في 2015 في فيينا
نووي إيران

واشنطن: على إيران أن تحترم الاتفاق النووي قبل التفاوض عليه

وزارة الخارجية الأميركية تؤكد أن واشنطن "لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي"

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دبي – العربية.نت

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أكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن على إيران أن تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، "قبل العودة للتفاوض عليه" مجدداً.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن واشنطن "لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لوكالة "رويترز" هذا الأسبوع، أن الولايات المتحدة تبحث مجموعة من الأفكار حول كيفية إحياء الاتفاق النووي الإيراني بما في ذلك خيار يتخذ فيه الجانبان خطوات صغيرة دون الالتزام الكامل بالاتفاق المبرم عام 2015.

من الاجتماعات التي سبقت الاتفاق النووي في فيينا في مارس 2015
من الاجتماعات التي سبقت الاتفاق النووي في فيينا في مارس 2015

ويمكن لمثل هذا النهج أن يبطئ تدهور العلاقات بين طهران وواشنطن منذ إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق في 2018 وانتهاكات إيران اللاحقة التي جعلتها تقترب أكثر من مستوى تخصيب اليورانيوم للاستخدام في الأسلحة.

وقد ينطوي هذا الخيار على إتاحة واشنطن امتيازات اقتصادية لطهران ذات قيمة أقل من تخفيف العقوبات التي نص عليها اتفاق 2015 مقابل توقف إيران أو ربما تراجعها عن انتهاكاتها للاتفاق.

وحدَّ الاتفاق بين إيران ومجموعة الـ5+1 من نشاط تخصيب اليورانيوم الإيراني، مما جعل من الصعب على طهران تطوير أسلحة نووية، مقابل تخفيف العقوبات الأميركية والعقوبات الأخرى المفروضة على طهران.

منشأة نووية إيرانية (أرشيفية)
منشأة نووية إيرانية (أرشيفية)
فرنسا: على إيران وقف خروقها للاتفاق النووي إيران نووي إيران فرنسا: على إيران وقف خروقها للاتفاق النووي

وعندما انسحب ترمب من الاتفاق 2018، ألقى الرئيس الأميركي السابق باللوم على هذه الاتفاقية، حيث اعتبر أنها فشلت في كبح برنامج طهران للصواريخ الباليستية وفي وقف دعم إيران لوكلائها الإقليميين. وأعاد ترمب فرض عقوبات خانقة على الاقتصاد الإيراني.

ورداً على ذلك، انتهكت طهران التزاماتها الرئيسية بالاتفاق النووي عبر توسيع مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، واستخدمت أجهزة طرد مركزي متطورة.

وتكمن المشكلة المركزية حالياً في إحياء الاتفاق النووي في من سيقوم بالخطوة الأولى. وأصرت إيران على أن تخفف الولايات المتحدة العقوبات قبل استئناف امتثالها بالاتفاق، لكن واشنطن تريد العكس.

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