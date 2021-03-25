.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

نائب أميركي: بايدن يسعى لإبقاء قوة بأفغانستان لمكافحة داعش

FORT DRUM, NEW YORK - DECEMBER 10: U.S. Army soldiers are briefed on COVID-19 quarantine procedures after returning home from a 9-month deployment to Afghanistan on December 10, 2020 at Fort Drum, New York. The 10th Mountain Division soldiers who arrived this week are under orders to isolate at home or in barracks, finishing their quarantine just before Christmas. The troops were replaced in Afghanistan by a smaller force, as the U.S. military continues to reduce troop levels Afghanistan. John Moore/Getty Images/AFP
جنود أميركيون عادوا من أفغانستان في ديسمبر 2020 (أرشيفية)
طالبان

نائب أميركي: بايدن يسعى لإبقاء قوة بأفغانستان لمكافحة داعش

رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب آدم سميث: هناك شعور عام بأن موعد الأول من مايو سابق لأوانه، أقله من الناحية اللوجستية

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال عضو بارز في مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء إن إدارة الرئيس جو بايدن تسعى إلى إبقاء القوات الأميركية في أفغانستان بعد الموعد النهائي المقرر لانسحابها (في الأول من مايو)، بينما تبحث التوصل لاتفاق تسمح فيه حركة طالبان لقوة أميركية لمكافحة الإرهاب بالبقاء في البلاد لمواجهة تنظيم داعش.

النائب آدم سميث
النائب آدم سميث

وقدمت تصريحات رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب آدم سميث تفاصيل جديدة عن رؤية بايدن لعملية السلام في أفغانستان التي بدأتها إدارة سلفه دونالد ترمب.

وأكد مسؤولون أميركيون أن بايدن لم يتخذ أي قرار بشأن الموعد النهائي لسحب آخر مجموعة من القوات الأميركية من أطول حرب تخوضها واشنطن.

وكان بايدن قد قال إنه سيكون من "الصعب" الوفاء بالموعد النهائي المحدد في الاتفاق المبرم بين واشنطن وحركة طالبان في فبراير 2020.

من توقيع الاتفاق بين واشنطن وطالبان في الدوحة في فبراير 2020
من توقيع الاتفاق بين واشنطن وطالبان في الدوحة في فبراير 2020

من جهته، قال سميث، أمام منتدى لمجلة "فورين بوليسي" على الإنترنت، إنه تحدث إلى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الدفاع لويد أوستن بشأن الانسحاب.

رئيس أفغانستان: سنعطي إيران المياه مقابل النفط إيران رئيس أفغانستان: سنعطي إيران المياه مقابل النفط

وأضاف: "أعتقد أن هناك شعوراً عاماً بأن موعد الأول من مايو سابق لأوانه، أقله من الناحية اللوجستية.. لدينا نحو 3500 جندي في أفغانستان. وحلفاؤنا لديهم حوالي 7000".

وتابع: "لا يمكنك سحب أكثر من 10000 جندي بأي حال من الأحوال خلال ستة أسابيع". وذكر أن "المهمة الأولى" للإدارة هي التحدث مع طالبان بشأن السماح للقوات التي تقودها الولايات المتحدة بالبقاء لفترة أطول قليلاً.

وأردف سميث قائلاً: "ما تريد إدارة بايدن القيام به هو التفاوض بعد الأول من مايو ثم على الأقل استكشاف الخيار: هل غيرت طالبان رأيها بينما.. تقاتل داعش بقدر ما تقاتل الحكومة الأفغانية. هل سيتغير موقفهم بشأن الوجود الأميركي؟ أنا أشك في ذلك. لكن أظن أن الإدارة تعتقد أن الأمر يستحق الحديث".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40 روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40
شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة

الأكثر قراءة

فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي
هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار
قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي
ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد
السيسي يوجه تهديدا خطيرا لإثيوبيا.. السيسي يوجه تهديدا خطيرا لإثيوبيا.. "اللي عايز يجرب يجرب"
هذه ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان هذه ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان

قبل أن تذهب

تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن
تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن

اكتشف المزيد