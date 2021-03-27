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مبعوث أميركا لأفغانستان يتوجه للمنطقة سعياً لإنهاء الصراع

U.S. Special Envoy Zalmay Khalilzad attends a meeting with Chairman of the High Council for National Reconciliation Abdullah Abdullah (not pictured) in Kabul, Afghanistan March 15, 2021. High Council for National Reconciliation Press Office/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES
المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد (أرشيفية)
طالبان

مبعوث أميركا لأفغانستان يتوجه للمنطقة سعياً لإنهاء الصراع

حركة طالبان هددت الجمعة باستئناف المعارك مع القوات الأجنبية في أفغانستان في حالة عدم الوفاء بمهلة انسحابها في أول مايو

متابع الغاء المتابعة

واشنطن – رويترز

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قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، إن المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد توجه إلى تركيا والمنطقة في مسعى لتشجيع الأطراف الأفغانية على تسريع المفاوضات الرامية لإنهاء الصراع في البلاد.

ويدرس الرئيس جو بايدن حالياً ما إذا كان سيلتزم بالموعد النهائي في الأول من مايو لانسحاب آخر 3500 جندي أميركي من أفغانستان، والذي تم تحديده في اتفاق أبرم في فبراير 2020 مع طالبان في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.

من توقيع الاتفاق بين واشنطن وطالبان في الدوحة في فبراير 2020
من توقيع الاتفاق بين واشنطن وطالبان في الدوحة في فبراير 2020

وسعت إدارة بايدن إلى ممارسة ضغوط دولية على حركة طالبان وحكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني المدعومة من الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام ووقف لإطلاق النار قبل الموعد النهائي.

وقالت الوزارة في بيان إن خليل زاد "سيشارك الجانبين في جهودهما التحضيرية لإجراء محادثات بشأن تسوية سياسية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم وعادل"، في إشارة إلى الحكومة الأفغانية وحركة طالبان. وأضاف أن خليل زاد بدأ جولته يوم الخميس الماضي.

خليل زاد خلال لقاء بالرئيس الأفغاني أشرف غني في 15 مارس الحالي
خليل زاد خلال لقاء بالرئيس الأفغاني أشرف غني في 15 مارس الحالي
تقرير أميركي: تحذير مخابراتي لبايدن من سيطرة طالبان على أفغانستان أميركا طالبان تقرير أميركي: تحذير مخابراتي لبايدن من سيطرة طالبان على أفغانستان

وهددت حركة طالبان أمس الجمعة باستئناف المعارك مع القوات الأجنبية في أفغانستان في حالة عدم الوفاء بمهلة انسحابها في أول مايو.

وكان بايدن قد قال يوم الخميس إنه سيكون من الصعب الالتزام بالموعد النهائي الذي يتطلب أيضاً رحيل حوالي 7000 من القوات المتحالفة مع واشنطن.

وشددت طالبان على أنها ملتزمة بالاتفاق الذي وصفته بأنه "أكثر الطرق عقلانية وأقصر طريق" لإنهاء 20 عاماً من الحرب في أفغانستان، وهي أطول صراع خارجي للولايات المتحدة.

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