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مقتل جورج فلويد.. الشرطي شوفان استخدم "قوة قاتلة" مفرطة

derek chauvin
الشرطي ديريك شوفان
جورج فلويد

مقتل جورج فلويد.. الشرطي شوفان استخدم "قوة قاتلة" مفرطة

اختصاصي في استخدام القوة في صفوف الشرطة: لا يمكن لشرطي أن يستخدم سوى مستوى قوة مناسب لخطورة الجريمة أو درجة مقاومة متهم للشرطيين

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مينيابوليس - فرانس برس

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استخدم ديريك شوفان "قوة قاتلة مفرطة" لدى توقيف جورج فلويد، كما أعلن خبير أمس الأربعاء في ضربة جديدة لفريق الدفاع عن هذا الشرطي الأبيض، الذي يحاكم في مينيابوليس بتهمة قتل الرجل الأربعيني الأسود العام الماضي.

وأعلن جودي ستيغر، وهو شرطي في لوس أنجلوس واختصائي في استخدام القوة في صفوف الشرطة، أن فلويد الذي عجز عن الحراك بعد أن ركع ديريك شوفان على عنقه "كان ممداً على بطنه ومقيداً، ولم يحاول الهرب أو المقاومة".

وأضاف أنه نظراً للإجراءات المتعارف عليها في شرطة مينيابوليس "لا يمكن لشرطي أن يستخدم سوى مستوى قوة مناسب لخطورة الجريمة أو درجة مقاومة متهم للشرطيين".

جودي ستيغر
جودي ستيغر

وأقر الخبير أن جورج فلويد، وبعد أن قُيّد، قاوم في البداية رافضاً الجلوس على المقعد الخلفي في سيارة الشرطة، لأنه يعاني من رهاب الأماكن المغلقة.

لكن بعد أن طُرح أرضاً، لم يعد يقاوم وكان يفترض بالشرطيين تثبيته على جانبه أو في وضعية الجلوس، وهو "توجيه وطني" يطبق في الشرطة في الولايات المتحدة منذ عقدين.

ورداً على سؤال لاريك نيلسون محامي المتهم، أقر جودي ستيغر بأن استخدام القوة في بعض الحالات "قد يبدو فظيعاً للرأي العام" حتى وإن "كان مشروعاً وفقاً لقوانين الولاية".

لكنه استبعد الفرضية التي قدمها الدفاع بانتظام ومفادها أن المارة الذين كانوا يلفتون انتباه الشرطي بأن جورج فلويد بدأ يفقد وعيه، طرحوا "تهديداً قد يكون ألهاه عن الحالة الصحية" للرجل الأسود.

والاثنين انتقد ميداريا ارادوندو، قائد شرطة مينيابوليس، شوفان مؤكداً أنه "انتهك قوانين" و"قيم" الشرطة أثناء عملية التوقيف.

والأسبوع الماضي انتقد ريتشارد زيمرمان، وهو شرطي منذ 25 سنة في هذه المدينة الكبرى شمال الولايات المتحدة، استخدام القوة "غير المبرر وغير الضروري إطلاقاً".

من عملية توقيف فلويد التي أدت لوفاته
من عملية توقيف فلويد التي أدت لوفاته

العثور على أكياس صغيرة من المخدرات

ويُتهم ديريك شوفان (45 عاماً) بقتل جورج فلويد في 25 مايو 2020 في مينيابوليس من خلال الركوع على عنقه لأكثر من تسع دقائق، في مأساة أثارت موجة غضب عارمة ضد العنصرية في الولايات المتحدة.

ويدفع شوفان ببراءته مؤكداً أنه اتبع إجراء يتوافق مع تدريبه لإخضاع مشتبه به يقاوم توقيفه، في حين أكد محاميه أن الرجل الأسود الذي كان يتلقى علاجاً من إدمان المخدرات توفي جراء جرعة زائدة.

وأكد عنصران في فريق الطب الشرعي في مينيسوتا استدعاهما الادعاء للإدلاء بشهادتهما بعد الظهر أنه تم العثور على مادتي الميثامفيتامين والفنتانيل، وهي من المواد المخدرة القوية، في سيارة جورج فلويد وكذلك في سيارة الشرطة التي رفض الدخول إليها.

وكانت الحبة التي عُثر عليها قرب الحذاء الرياضي لفلويد وانتزعتها الشرطة منه أثناء مقاومته لعناصرها، تحمل آثار حمضه النووي الريبي.

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ويتابع أقارب فلويد المحاكمة ويحضرون جلساتها. وروى فيلونيز فلويد لصحيفة "ستار تريبيون" الأربعاء: "كل مرة أدخل إلى القاعة أرى شقيقي يموت مرة بعد مرة"، مشيراً إلى المشاهد الصادمة لدى اعتقال جورج فلويد والتي تعرض بانتظام كأدلة خلال المحاكمة.

وأوضح أن الأسرة "تستعد" لمشاهدة صور تشريح الجثة التي ستعرض خلال شهادات خبراء الطب.

ويتوقع أن تستمر الجلسات لأسبوعين إضافيين، على أن يصدر الحكم في هذه القضية في نهاية أبريل. وقد يتعرض شوفان لعقوبة السجن أربعين عاماً.

وسيحاكم الشرطيون الثلاثة الآخرين بتهمة التواطؤ في القتل في أغسطس المقبل.

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