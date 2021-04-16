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بعد العقوبات.. بايدن: حان وقت خفض التصعيد مع روسيا

الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية- فرانس برس)
الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية- فرانس برس)

بعد العقوبات.. بايدن: حان وقت خفض التصعيد مع روسيا

بايدن: فرق أميركية وروسية تبحث إمكانية عقد قمة مشتركة

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس إن الوقت الآن مناسب لخفض التوتر القائم بين بلاده وروسيا وذلك بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة على موسكو، مشيرا إلى أنه ما زال هناك مجال يتيح للبلدين العمل معا.

إلى ذلك، أضاف بايدن في تصريحات للصحفيين "كنت واضحا مع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين بأنه كان بإمكاننا المضي إلى أبعد من هذا لكني آثرت ألا أفعل ذلك.. اخترت التصرف بشكل متناسب".

وأكد أن واشنطن جاهزة للرد إذا تدخلت روسيا مجددا في "الديمقراطية الأميركية"، وحض الرئيس الأميركي نظيره الروسي بشكل خاص على الامتناع عن أي عمل عسكري ضد أوكرانيا.

وبعد إعلانه في وقت سابق فرض عقوبات مالية وطرد عشرة دبلوماسيين روس، أكد بايدن مجددا عرضه عقد قمة مع الرئيس الروسي "هذا الصيف في أوروبا" بهدف "بدء حوار استراتيجي حول الاستقرار" وخصوصا حول الأمن ونزع السلاح.

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