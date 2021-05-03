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في كاليفورنيا.. غرق قارب تهريب مهاجرين ووقوع قتلى ومصابين

SAN DIEGO, CA - MAY 02: Debris is littered along the shoreline off Cabrillo Monument on May 2, 2021 in San Diego, California. Two people died and Twenty were rescued after a vessel overturned on Sunday afternoon off Point Loma area of San Diego Sandy Huffaker/Getty Images/AFP
حطام القارب يطفو على المياه قبالة الشاطئ الذي تحطم عليه
أميركا وبايدن

في كاليفورنيا.. غرق قارب تهريب مهاجرين ووقوع قتلى ومصابين

تواجه الولايات المتحدة حالياً تدفقاً هائلاً للمهاجرين غير الشرعيين على حدودها مع المكسيك حيث تم اعتقال 172 ألف شخص في مارس الماضي

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لوس أنجلوس – فرانس برس

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أعلنت السلطات الأميركية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 27 آخرون بجروح، أمس الأحد، إثر غرق قارب قبالة شاطئ مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا القريبة من الحدود المكسيكية كان محمّلاً على الأرجح بمهاجرين غير شرعيين.

حطام القارب يظهر على الشاطئ الذي تحطم فيه
حطام القارب يظهر على الشاطئ الذي تحطم فيه

ووثقت مقاطع فيديو التقطها شهود عيان الحادث الذي وقع صباح الأحد وقد ظهر فيها القارب البالغ طوله 12 متراً وهو يتفكّك ببطء لدى اصطدامه بالشاطئ وسط أمواج عاتية، مما أجبر ركابه على القفز في الماء في محاولة منهم لإنقاذ أرواحهم.

وقال جيفري ستيفنسون المتحدث باسم إدارة الجمارك وحرس الحدود الأميركية للصحافيين: "كان قارب تهريب"، مشيراً إلى أنّه كان على ما يبدو ينقل مهاجرين غير شرعيين إلى الولايات المتحدة.

حطام القارب يطفو على المياه قبالة الشاطئ الذي تحطم عليه
حطام القارب يطفو على المياه قبالة الشاطئ الذي تحطم عليه

وأضاف أن عناصر من إدارة الجمارك يستجوبون حالياً رجلاً يعتقدون أنه قبطان القارب.

وأعرب ستيفنسون عن أسفه لأن "المهربين لا يبالون بالأشخاص الذين يستغلونهم. كل ما يهمهم هو الربح. معدات السلامة لم تكن كافية، ومن الواضح أن القارب كان مكتظاً بشدة".

من عملية إنقاذ الناجين
من عملية إنقاذ الناجين
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ورجّح ستيفنسون أن يكون الناجون مهاجرين حاولوا دخول الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية.

من جهتها، أعلنت إدارة فرق الإطفاء في سان دييغو أن الناجين الـ27 نقلوا إلى المستشفيات لتلقّي العلاج، مشيرةً إلى أن جروحهم متفاوتة الخطورة.

وتواجه الولايات المتحدة حالياً تدفقاً هائلاً للمهاجرين غير الشرعيين على حدودها مع المكسيك حيث تم اعتقال 172 ألف شخص في مارس الماضي، في رقم غير مسبوق منذ 15 عاماً.

من عملية إنقاذ الناجين
3 صور من عملية إنقاذ الناجين
3 صور
من عملية إنقاذ الناجين
من عملية إنقاذ الناجين
حطام القارب يطفو على المياه قبالة الشاطئ الذي تحطم عليه
حطام القارب يطفو على المياه قبالة الشاطئ الذي تحطم عليه
حطام القارب يطفو على المياه قبالة الشاطئ الذي تحطم عليه
حطام القارب يطفو على المياه قبالة الشاطئ الذي تحطم عليه
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