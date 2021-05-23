واشنطن: نسعى لإعمار غزة عبر هيئات مستقلة وليس حماس

بعد أيام على إعلان وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، إثر وساطة مصرية، شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على أن الإدارة الأميركية ستسعى للمشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة.

إلا أنه أوضح في مقابلة مع شبكة "إي بي سي نيوز" اليوم الأحد أن تلك المشاركة ستكون عن طريق السلطة الفلسطينية والهيئات المستقلة، وليس عبر حركة حماس التي دمرت القطاع.

حل الدولتين

كما شدد على أن حل الدولتين هو الوسيلة الوحيدة التي تمنح إسرائيل الأمن والفلسطينيين دولة يستحقونها، بحسب تعبيره.

وردا على سؤال حول مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وإمكانية رضوخ الإدارة الأميركية لبعض المطالبات في الكونغرس بوقفها، قال بلينكن: "نحن ملتزمون بمد تل أبيب باحتياجاتها الدفاعية"، وفق تعبيره.

وكانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية التي التقت أمس العديد من العائلات في غزة، أكدت أن المدنيين وسكان القطاع في حالة إحباط ويأس، مشيرة إلى تلقيهم صدمة قاسية. كما أشارت إلى تدمير مئات المباني، وعشرات المراكز الحيوية.

بدورها، أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" اليوم الأحد " نداء عاجلا للمجتمع الدولي"، مضيفة أنها بدأت في تلقي المساعدات لسكان القطاع.

إلى ذلك، شددت على أن سبب النزاع في القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان لا يزال قائماً.

كذلك، أعلن مسؤول في وزارة الأشغال التابعة لحماس، أن تقييما أوليا أظهر تدمير 2000 وحدة سكنية على الأقل خلال القتال الذي دار لمدة 11 يوما بين إسرائيل والفصائل المسلحة.

يذكر أن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وتل أبيب دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة، بعد 11 يوما من القصف الإسرائيلي العنيف على غزة، ما أدى إلى وقوع أكثر من 240 قتيلا فلسطينيا، فيما سقط 13 على الجانب الإسرائيلي.

وغداة وقف النار أعلنت حركة حماس الانتصار، فيما وجه رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية الشكر لإيران ومرشدها، طالبا في الوقت عينه من الدول العربية المساهمة في إعادة إعمار القطاع.