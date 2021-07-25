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بيلوسي تواجه ضغوطاً مع انسحاب الجمهوريين من "لجنة 6 يناير"

WASHINGTON, DC - JULY 1: Speaker of the House Nancy Pelosi (D-CA) attends a news conference with the Democratic Women's Conference about the care economy, at the U.S. Capitol July 1, 2021 in Washington, DC. Speaker Pelosi has pushed for extending funding for the nations care economy to be included in infrastructure legislation. Drew Angerer/Getty Images/AFP
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي
ترمب

بيلوسي تواجه ضغوطاً مع انسحاب الجمهوريين من "لجنة 6 يناير"

زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي سحب ترشيحاته لأعضاء من الجمهوريين للانضمام إلى اللجنة

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واشنطن - بندر الدوشي

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قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إنها واثقة من عمل اللجنة المكونة من الحزبين للتحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأميركي. وأضافت أنه على الرغم من سحب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي، ترشيحاته لأعضاء من الجمهوريين للانضمام إلى اللجنة، إلا أنها تمضي قدماً في إضافة المزيد من الجمهوريين إليها.

وقالت بيلوسي لقناة "أي بي سي نيوز": "ربما لا يستطيع الجمهوريون التعامل مع الحقيقة، لكن تقع على عاتقنا مسؤولية البحث عنها والعثور عليها، وذلك بطريقة تحافظ على ثقة الشعب الأميركي".

وعلى الرغم من انتقاد مكارثي لبيلوسي الأسبوع الماضي لإجرائها "عملية صورية" بعد أن رفضت اثنين من الأعضاء الجمهوريين الخمسة الذين أوصى بهم للجنة، قالت بيلوسي إنها تخطط لتعيين المزيد من الجمهوريين فيها.

زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي
زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي

وكان مكارثي قد هدد بأن الجمهوريين "لن يشاركوا في اللجنة" إذا لم تقبل بيلوسي جميع توصياته الخمس، لكن النائب الجمهوري آدم كينزينجر أعلن بعد ظهر اليوم الأحد، أنه قبل دعوة بيلوسي للمشاركة في اللجنة.

وحتى الآن، هناك عضو واحد فقط من الجمهوريين في اللجنة، وهي النائبة ليز تشيني التي عينتها بيلوسي في اللجنة رغم أنها ليست على قائمة مكارثي.

ووصفت بيلوسي تشيني، وهي من أشد منتقدي مكارثي والرئيس السابق دونالد ترمب، بأنها "عضو شجاع للغاية في الكونغرس".

النائبة ليز تشيني
النائبة ليز تشيني

ومثل تشيني، كان كينزينجر من بين الجمهوريين القلائل الذين صوتوا لعزل ترمب خلال محاكمته بتهمة التمرد.

وقال كينزينجر في بيان: "هذه اللحظة تتطلب نهجاً جاداً وواضحاً وغير حزبي. نحن ملزمون بواجبنا بإجراء تحقيق كامل في أسوأ هجوم على مبنى الكابيتول منذ عام 1814 والتأكد من أنه لن يتكرر مرة أخرى".

وبعد أن تعرضت لضغوط بشأن الموعد الذي قد تعلن فيه عن تعيين كينزينجر في اللجنة، قالت بيلوسي إنها لن تفعل ذلك "في هذه اللحظة". وتابعت: "لكن يمكنك القول إن هذا هو الاتجاه الذي سأذهب إليه".

النائب آدم كينزينجر
النائب آدم كينزينجر

وقالت مصادر مطلعة على المداولات لـ ABC News، إن بيلوسي والديمقراطيين في مجلس النواب كانوا يفكرون أيضاً في مطالبة عضو جمهوري سابق في الكونغرس بالخدمة في فريق عمل اللجنة وسط المواجهة مع قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب بشأن اختياراتهم للجنة.

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وتابعت: "أعرب كينزينجر وجمهوريون آخرون عن اهتمامهم بالعمل في اللجنة. وأردت تعيين ثلاثة من الأعضاء الذين اقترحهم الزعيم مكارثي لكنه سحب أسماءهم".

ومن المقرر أن تعقد اللجنة، برئاسة النائب الديمقراطي بيني طومسون، جلسات استماع هذا الأسبوع.

وسحب مكارثي قائمته بعد أن رفضت بيلوسي النائب جيم بانكس والنائب جيم جوردان، وهما زعيمان محافظان بارزان وحليفان لترمب.

وقالت بيلوسي إنها رفضت بانكس وجوردان، اللذين صوتا لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، بسبب التعليقات السلبية التي أدليا بها بشأن اللجنة.

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