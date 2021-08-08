مسؤول صحي كبير: الولايات المتحدة تفشل بمكافحة كورونا

مع تسجيل الولايات المتحدة أعلى حصيلة يومية من الإصابات بكورونا في ستة أشهر، حذر مدير المعاهد الوطنية للصحة اليوم الأحد أن البلاد "تفشل" في مكافحة الوباء.

وقال فرانسيس كولنز في برنامج "ذيس ويك" الذي يبث على شبكة "إيه. بي. سي": "لم يكن ينبغي أن نصل إلى المكان الذي وصلنا إليه"، مضيفاً في هذا الصدد: " نعم، نحن نفشل".

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وأدى الانتشار الحاد للإصابات بالمتحور دلتا من كورونا إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات اليومية الجديدة في الولايات المتحدة إلى 118 ألفاً، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد منذ فبراير الماضي. كذلك، ارتفع عدد الوفيات بنسبة 89% خلال الأسبوعين الماضيين، رغم انخفاضها بشكل طفيف في بقية أنحاء العالم. كما أن مستشفيات الأطفال في الولايات الأميركية مثل فلوريدا "مثقلة" فيما يتأثر الشباب بشكل متزايد بالوباء.

وأدت المخاوف المرتبطة بالمتحور دلتا الى ارتفاع معدلات التطعيم في الولايات المتحدة. مع ذلك، ما زال الملايين، خصوصاً في المناطق المحافظة، مشككين رغم البيانات العلمية الوافرة التي تؤكد سلامة اللقاحات.

وفي غضون ذلك، أشار مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية أنطوني فاوتشي إلى موافقة نهائية محتملة على لقاحات رئيسية من جانب إدارة الغذاء والعقاقير الفدرالية هذا الشهر، الأمر الذي قال بعض المشككين إنهم يحتاجون إلى سماعه.

وقال فاوتشي لبرنامج "ميت ذي برس"على قناة "إن. بي. سي": "آمل أن يحصل ذلك في أغسطس".

لكن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً ليسوا مؤهلين بعد للحصول على اللقاحات، وقال كولنز إن عدد الأطفال المصابين بكوفيد-19 والذين أدخلوا المستشفيات، وصل الآن إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وبلغ 1450.

ووسط تجدد الجدل حول وضع الكمامات، أوضح كولنز أنه إذا لم يطلب من الأطفال العائدين إلى صفوفهم وضع الكمامات "فسينتشر هذا الفيروس بشكل أكبر. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تفشي الوباء في المدارس، وسيتعين على الأطفال العودة إلى التعلم من بُعد، وهو الأمر الذي نريد الحؤول دون حدوثه".

وكتبت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على تويتر اليوم الأحد، أنه حتى الأطفال الذين لا تظهر عليهم أعراض الوباء يمكن أن ينشروه، مضيفةً: "على الأطفال الذين تبلغ أعمارهم عامين أو أكثر وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، بما فيها المدارس".

في سياق متصل، قالت رئيسة ثاني أكبر نقابة للمعلمين في الولايات المتحدة اليوم الأحد إنه ينبغي إلزام المعلمين الأميركيين بالتطعيم من كورونا لحماية التلاميذ دون السن اللازمة للحصول على لقاح، في تغيير لموقف النقابة مع إصابة المزيد من الأطفال بالمرض.

وقالت راندي وينجارتن رئيسة "الاتحاد الأميركي للمعلمين" لشبكة "إن. بي. سي. نيوز": "لقد تغيرت الظروف.. شعرت بأنه يتعين علي أن أنهض وأقول ما يمليه علي ضميري".

وجرى تطعيم ما يقرب من 90% المعلمين وموظفي المدارس، وفقاً لبيان البيت الأبيض الذي أكدته وينجارتن في مقابلات تلفزيونية أخرى الأسبوع الماضي.

من جهته، قال فاوتشي إنه من الأهمية بمكان إحاطة الأطفال بأشخاص حصلوا على لقاح ويضعون الكمامات في المدارس وغيرها من الأماكن إلى أن تتم الموافقة على حصولهم على اللقاح.