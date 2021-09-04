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بلينكن: إيران خططت لخطف أميركية من أرض أميركية لإسكاتها

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أنتوني بلينكن (أرشيفية من فرانس برس)

بلينكن: إيران خططت لخطف أميركية من أرض أميركية لإسكاتها

دبي - العربية.نت

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كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة عن أن الاستخبارات الإيرانية خططت لخطف مواطنة أميركية على أرض أميركية "لإسكات انتقاداتها".

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إلى هذا، قال بلينكن عبر تويتر "نفرض اليوم عقوبات على مسؤول إيراني كبير و3 جهات لنثبت أننا لن نتسامح مع مثل هذه المحاولات".

عقوبات على شبكة استخبارات

كانت وزارة الخزانة الأميركية ذكرت في بيان اليوم أنها فرضت عقوبات على شبكة استخبارات إيرانية اتهمتها باستهداف ناشط ومعارضين إيرانيين في بلدان أخرى.

وأوضح البيان أن الشبكة الإيرانية جزء من "حملة واسعة النطاق لإسكات منتقدي الحكومة الإيرانية".

"قمع النظام الإيراني يتجاوز حدود بلاده"

وقالت إن استهداف المعارضين في الخارج يدل على أن "قمع النظام الإيراني يتجاوز حدود بلاده"، مؤكدة أن واشنطن ستستمر في محاسبة "الحكومات الاستبدادية" التي تلجأ إلى القمع العابر للحدود سواء لاستهداف المنشقين أو الصحفيين أو قادة المعارضة.

كما كشفت عن أن المسؤول البارز في الاستخبارات الإيرانية علي رضا فرحاني يقود شبكة العملاء لاستهداف منشقين إيرانيين في بلدان منها أميركا وبريطانيا وكندا.

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