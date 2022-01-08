محادثات روسية أميركية.. وملفات ساخنة على الطاولة

تتجه إدارة الرئيس جو بايدن إلى محادثات الأسبوع المقبل مع روسيا باقتراحات غير مسبوقة، حيث يستعد المسؤولون الأميركيون لمناقشة اقتراحات بشأن تقليص نشر القوات الأميركية والروسية والتدريبات العسكرية في أوروبا الشرقية.

كذلك، سيبحثون تسليم أوكرانيا صواريخ ستينغر المضادة للطائرات والمحمولة على الكتف، وفقا لمسؤولين أميركيين أبلغوا شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية.

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تدريبات عسكرية

وقد تتناول المناقشات نطاق التدريبات العسكرية التي تجريها كلتا القوتين، وعدد القوات الأميركية المتمركزة في دول البلطيق وبولندا، والإشعار المسبق بشأن حركة القوات، وصواريخ إسكندر الروسية ذات القدرة النووية في إقليم كالينينغراد الروسي بين بولندا وليتوانيا.

وتزامناً مع حشد عشرات الآلاف من القوات الروسية على الحدود الأوكرانية، تهدد إدارة بايدن بفرض عقوبات غير مسبوقة وخطوات صارمة أخرى إذا اتخذت روسيا إجراءً عسكريا ضد أوكرانيا.

لكن الإدارة تستكشف أيضا طرقا لنزع فتيل التوترات مع روسيا، حيث يستعد المسؤولون الأميركيون لسلسلة من المناقشات عالية المخاطر مع موسكو تبدأ يوم الاثنين.

تقليص الوجود الروسي

وقال مسؤول بالإدارة إنها "تقوم بتجميع قائمة خيارات لتغيير وضع القوة في أوروبا للمناقشة مع روسيا في المحادثات".

كذلك، أضاف أنه "إذا بدت روسيا مستعدة لمناقشة تقليص وجودها في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لمناقشة تحركات محددة".

في السياق، أوضح المسؤول الحالي والمسؤولون السابقون أنه من أجل أي تغيير في الوجود العسكري الأميركي في أوروبا، سيتعين على روسيا اتخاذ خطوات متبادلة ومتساوية لتقليص حجم قواتها، ولن يكون سحب القوات الروسية من أوكرانيا كافياً.

قوات أميريكة شرق أوروبا

وبعد أن استولت روسيا على شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014، نشرت الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى عددًا متواضعًا من القوات في أوروبا الشرقية، بما في ذلك الوحدات المدرعة الأميركية.

كما وسعت دورياتها الجوية والبحرية جنبا إلى جنب مع التدريبات العسكرية رفيعة المستوى من دول البلطيق إلى البحر الأسود.

ومن بين أكثر من 70 ألف جندي أميركي يتمركزون في أوروبا، نشر ما يقرب من 6000 جندي أميركي في أوروبا الشرقية بما في ذلك حوالي 4000 في بولندا. ولدى دول الناتو الأخرى أيضًا آلاف من القوات في المنطقة لتعزيز الجناح الشرقي للحلف.

من جانبهم، رجح مراقبون أنه في حال نجاح المحادثات يوم الاثنين، فإن ذلك قد يعيد إحياء روح معاهدة 1990 المحتضرة الآن بين الغرب والكتلة السوفيتية بشأن القوات التقليدية، والتي تطلبت من واشنطن وموسكو تبادل المعلومات حول حركة القوات والأسلحة.

وأشار الخبراء إلى أن تلك المعاهدة ساعدت في منع الصراع خلال نهاية الحرب الباردة.