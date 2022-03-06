السيناتور روبيو: فرض حظر جوي فوق أوكرانيا سيشعل حرباً عالمية

قال السناتور الجمهوري ماركو روبيو، عضو لجنة المخابرات في الكونغرس الأميركي، اليوم الأحد إن فرض "منطقة حظر طيران" فوق أوكرانيا سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، مشيراً إلى أنه "غير متأكد من أن الكثير من الناس يفهمون تماماً ما يعنيه هذا الأمر".

وقال روبيو في حديث لشبكة "إي. بي. سي. نيوز" الأميركية: "أصبحت فرض منطقة حظر الطيران شعاراً. لست متأكداً من أن الكثير من الناس يفهمون تماماً ما يعنيه هذا الأمر".

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وتابع: "هذا يعني تحليق طائرات تحالف "أواكس" على مدار 24 ساعة في اليوم فوق أوكرانيا. وهذا يعني الاستعداد لإسقاط الطائرات الروسية والاشتباك معها في سماء أوكرانيا".

وحذّر قائلاً: "لا يمكن وضع طائراتنا هناك (في أوكرانيا) ما لم نكن على استعداد لتدمير الأنظمة المضادة للطائرات التي نشرها الروس، ليس فقط في أوكرانيا، بل أيضاً في روسيا وبيلاروسيا".

وتابع روبيو: "إذاً، فرض منطقة حظر طيران يعني اندلاع الحرب العالمية الثالثة".

ويطالب عدد متزايد من المشرعين والمسؤولين الأميركيين والأوكرانيين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وحلفائها بإنشاء منطقة حظر طيران فوق المجال الجوي الأوكراني للمساعدة في صد الجيش الروسي.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولون أوكرانيون آخرون إن منطقة حظر الطيران هي مطلب رئيسي لديهم منذ بدء العملية العسكرية الروسية قبل أسبوعين تقريباً.

ويعتقد المؤيدون لهذه الفكرة أن منطقة حظر الطيران ستقطع الدعم الجوي الروسي وتحد من تقدم القوات الروسية نحو كييف وتنقذ حياة الأوكرانيين.

لكن مسؤولي إدارة بايدن كانوا واضحين منذ البداية بأن فرض منطقة حظر الطيران غير مطروحة، مشيرين إلى احتمالية حدوث مضاعفات خطيرة.

وتُستخدم عادةً مناطق حظر الطيران لمنع الطائرات المعادية من الطيران في منطقة معينة وشن هجمات على السكان.