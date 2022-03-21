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واشنطن: روسيا لا تتقدم كما تتمنى بأوكرانيا وتتلقى خسائر كبيرة

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Service members of pro-Russian troops are seen atop of a tank during Ukraine-Russia conflict on the outskirts of the besieged southern port city of Mariupol, Ukraine March 20, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko
قوات موالية لروسيا في ماريوبول
روسيا و أوكرانيا

واشنطن: روسيا لا تتقدم كما تتمنى بأوكرانيا وتتلقى خسائر كبيرة

مسؤول كبير في البنتاغون: روسيا تفشل أحياناً في إطلاق الصواريخ أو في إصابة الأهداف، خصوصاً عند استخدام الصواريخ الدقيقة

واشنطن – قناة العربية

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قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم الاثنين، إن "القوات الروسية تستخدم حالياً 75% من مجمل جنودها في معركة أوكرانيا، و60% من القوات الجوية".

واعتبر المسؤول الأميركي خلال حديثه مع الصحافيين اليوم في واشنطن أنه "من مجمل القوات الروسية المشاركة في القتال هناك أقل من 90% فعّال على أرض المعركة"، مشيراً إلى أن هذا الأمر "يشكّل تراجعاً".

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الدمار في كييف إثر القتال

وأضاف أن "غالبية القصف الجوي والتحليق العسكري الروسي يتمّ من أجواء روسيا وبيلاروسيا، بينما القليل من التحليق يتم فوق أراضي أوكرانيا".

ولاحظ المسؤول أن "هناك تصاعدا في حركة الطيران العسكري من قبل الجانبين خلال الساعات الـ24 الماضية"، إلا أنه أكد أن "لا مواجهات جوية، بل قصف من الطيران على أهداف برية" في أوكرانيا.

وتابع: "ما زال لدى روسيا الكثير من الصواريخ الباليستية والعابرة (كروز) المتوفرة في ترسانتها".

وأكد أن روسيا تفشل أحياناً في إطلاق الصواريخ أو في إصابة الأهداف، خصوصاً عند استخدام الصواريخ الدقيقة، مضيفاً أن روسيا "أطلقت حتى الآن 1100 صاروخ على أوكرانيا".

وشدد المسؤول على أن "القوات الروسية تتلقى الكثير من الخسائر البشرية وخسائر في العتاد" كما أن "القوات الروسية لا تتقدّم كما تتمنّى، وهي تحاول الآن كسر الجمود" الميداني، مضيفاً أن "الروس يعانون من مشاكل اتصال بين القيادة والجنود".

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وأشار لوجود 12 سفينة حربية روسية في شمال البحر الأسود، إلا أنه أكد أن "لا مؤشرات على إنزال قريب باتجاه مدينة أوديسا" الأوكرانية الساحلية.

ورفض المسؤول الأميركي القول إنها "حرب استنزاف"، واعتبر أن روسيا "تحاول كسر الجمود" حالياً.

كما شدد على أن الإدارة الأميركية مستمرة في إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، مؤكداً عدم شن الروس هجمات على الإمدادات الأميركية لأوكرانيا.

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