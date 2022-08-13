.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

توجيه تهمة الشروع في القتل للشاب الذي طعن سلمان رشدي

  • الخط
ADDS NAME OF DETAINED PERSON Law enforcement officers detain Hadi Matar, 24, of Fairview, N.J., outside the Chautauqua Institution, Friday, Aug. 12, 2022, in Chautauqua, N.Y.. Salman Rushdie, the author whose writing led to death threats from Iran in the 1980s, was attacked and apparently stabbed in the neck Friday by Matar who rushed the stage as he was about to give a lecture at the institute in western New York. (Charles Fox via AP)
هادي مطر عند اعتقاله أمس بعد طعنه سلمان رشدي

توجيه تهمة الشروع في القتل للشاب الذي طعن سلمان رشدي

هادي مطر محتجز دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة.. وقد يتهم توجيه اتهامات إضافية له

نيويورك - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال مكتب المدعي العام في مقاطعة تشوتاكوا، اليوم السبت، إن هادي مطر منفذ الهجوم على الروائي سلمان رشدي خلال محاضرة بولاية نيويورك يواجه تهمة الشروع في القتل، وإنه محتجز دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة.

وقال جيسون شميدت، المدعي العام بالمقاطعة، في بيان إنه وجه تهمتي الشروع في القتل من الدرجة الثانية والاعتداء من الدرجة الثانية لمطر البالغ من العمر 24 عاماً والمقيم في فيرفيو بولاية نيوجيرسي، وذلك في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

الشرطة في محيط منزل هادي مطر
الشرطة في محيط منزل هادي مطر

وأضاف شميدت أن جهات إنفاذ القانون المحلية والاتحادية، بما في ذلك السلطات في نيوجيرسي، تعمل على فهم كيف خطط وأعد مطر للهجوم ومن ثم تحديد ما إذا كان ينبغي توجيه اتهامات إضافية له.

ولم يتسن معرفة ما إذا كان مطر، الذي اشترى تذكرة لحضور الحدث في معهد تشوتاكوا بغرب نيويورك، يتمتع بتمثيل قانوني.

وذكرت شبكة "إن. بي. سي. نيويورك" أن مراجعة أولية أجرتها أجهزة إنفاذ القانون لحسابات مطر على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت أن لديه ميولاً شيعية متطرفة وأبدى تعاطفه مع الحرس الثوري الإيراني.

صورة لحسن نصرالله في بلدة يارون اللبنانية التي يتحدر منها هادي مطر
صورة لحسن نصرالله في بلدة يارون اللبنانية التي يتحدر منها هادي مطر

وأفادت الشبكة في تقريرها أن مطر، اللبناني الأصل، وُلد في كاليفورنيا وانتقل في الآونة الأخيرة إلى نيوجيرسي، مضيفةً أن قوات الأمن عثرت معه على رخصة قيادة مزورة.

هذا آخر ما صرح به سلمان رشدي قبل طعنه العرب والعالم هذا آخر ما صرح به سلمان رشدي قبل طعنه

وأشارت الشبكة إلى أن أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي "إف. بي. آي" ذهبوا مساء أمس الجمعة إلى آخر عنوان مدرج له في فيرفيو، وهي إحدى مناطق مقاطعة بيرجن على الضفة الأخرى لنهر هدسون من مانهاتن.

وقالت الشرطة أمس الجمعة إنها لم تحدد بعد الدافع وراء الهجوم على رشدي (75 عاماً).

ووقع الهجوم بينما كان يتم تقديم رشدي لإلقاء محاضرة عن حرية الإبداع أمام مئات الحاضرين في معهد تشوتاكوا في نيويورك، حين هرع رجل صوب المنصة وسدد عدة طعنات للكاتب الذي رصدت إيران مكافأة منذ عام 1989 لمن يُجهز عليه.

الروائي سلمان رشدي
الروائي سلمان رشدي
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مصالح حققتها تركيا من إقحام نفسها بأزمات أوكرانيا وليبيا وأذربيجان مصالح حققتها تركيا من إقحام نفسها بأزمات أوكرانيا وليبيا وأذربيجان
اكتشف المزيد