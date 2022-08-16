ليز تشيني عدوة ترمب اللدودة تواجه خسارة محسومة في وايومينغ

من المرتقب أن تتكبّد الجمهورية ليز تشيني، التي خاضت معركة ضد دونالد ترمب، خسارة كبيرة، اليوم الثلاثاء، في ولاية وايومينغ حيث يتوقّع فوز كاسح لمنافستها المدعومة من الرئيس السابق.

وبحسب الاستطلاعات، تتقدّم هارييت هيغيمن على ليز تشيني بحوالي 20 نقطة في السباق إلى نيل ترشيح حزبها لمقعد في مجلس النواب. وأظهرت دراسة أجرتها مؤخراً جامعة وايومينغ أن هذا الفارق قد يصل حتى إلى 30 نقطة.

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وباتت تشيني (56 عاماً) من أشدّ أعداء دونالد ترمب منذ انضمامها إلى لجنة برلمانية تحقّق في دور الرئيس السابق في الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021.

وتشارك ابنة ديك تشيني، نائب الرئيس الأميركي السابق، في رئاسة هذه اللجنة التي تعتبر أن الرئيس الـ45 للولايات المتحدة "أخلّ بواجبه" خلال الهجوم الذي شنّه عدد من مؤيّديه في مسعى إلى منع التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في 2020.

ويكثّف ترمب من جهته انتقاداته إزاء تشيني، متّهماً إياها بأنها "غير وفيّة ومحرّضة على الحرب"، وواصفاً إياها بـ"الفاشلة التي تتجرأ على إعطاء دروس". ودفع بكل ثقله لدعم منافستها هارييت هيغيمن، وهي محامية في الـ59 من العمر.

وفي ولاية صوّت أكثر من 70% من أبنائها لدونالد ترمب خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، تؤيّد هارييت هيغيمن النظرية التي يعتنقها أنصار ترمب ومفادها أن انتخابات العام 2020 "سُرقت" من الرئيس السابق، وذلك بالرغم من أدلّة عدة أثبتت عدم صحّة هذه المزاعم.

وتعرّضت ليز تشيني منذ أن بدأت تشارك في تحقيقات حول ترمب ومحيطه لتهديدات بالقتل ولم تعد تتنقّل من دون مواكبة من الشرطة، ما اضطرها إلى إجراء حملة من دون تجمعات انتخابية أو فعاليات عامة.

وقد نُبذت تشيني، التي تتّبع الخط اليميني التقليدي الموالي لحمل السلاح والمناوئ للإجهاض، من الحزب الجمهوري في وايومينغ الذي شارك زعيمه في الاحتجاجات يوم اقتحام الكابيتول.

وبحسب الإشاعات، تنوي ليز تشيني الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024، حتى لو اضطرت إلى التقدم لها بصفة مستقلة.