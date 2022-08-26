.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

القضاء الأميركي ينشر وثيقة تكشف أسباب تفتيش منزل ترمب

  • الخط
The affidavit by the FBI in support of obtaining a search warrant for former President Donald Trump's Mar-a-Lago estate is photographed Friday, Aug. 26, 2022. U.S. Magistrate Judge Bruce Reinhart ordered the Justice Department to make public a redacted version of the affidavit it relied on when federal agents searched Trump's estate to look for classified documents. (AP Photo/Jon Elswick)
جزء من الوثيقة التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية
ترمب

القضاء الأميركي ينشر وثيقة تكشف أسباب تفتيش منزل ترمب

وزارة العدل نقّحت أجزاء كبيرة من الوثيقة التي أتت في 38 صفحة والمتصلة بتفتيش منزل الرئيس السابق في مارالاغو

واشنطن - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

نشر القضاء الأميركي، اليوم الجمعة، وثيقة قضائية تحدد أسباب الشرطة الفيدرالية لتفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا، بعدما تم تنقيح مضمونها إلى حد كبير لصالح التحقيق.

gov.uscourts.flsd_.617854.102.1_2

وكان القاضي الفيدرالي، بروس راينهارت، أمر وزارة العدل بنشر هذه الوثيقة الأساسية التي من المفترض أن توضح بالتفصيل الأسباب التي أدت إلى التحقيق مع دونالد ترمب، مشيراً إلى المصلحة العامة في المداهمة غير المسبوقة لمنزل رئيس أميركي سابق.

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب

لكن القاضي قبِل طلب الوزارة بتنقيح أجزاء مهمة من الوثيقة، التي كان من الممكن أن تكشف هوية بعض الفاعلين في القضية، باسم "الحاجة الملحة" لحماية التحقيقات.

وانتظرت السلطات حتى اللحظة الأخيرة ونشرت الوثيقة التي جاءت في 38 صفحة بعيد الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش) وهو الموعد النهائي الذي حدده القاضي راينهارت.

منزل ترمب في مارالاغو
منزل ترمب في مارالاغو
جزر سليمان تمنع سفينة خفر سواحل أميركية من الرسو فيها أميركا أميركا و الصين جزر سليمان تمنع سفينة خفر سواحل أميركية من الرسو فيها

وقد عارضت نشر الوثيقة المذكورة بحجة أنها تتطلب تنقيحاً "مهماً لدرجة أنه سيفرّغ النص المسرب من أي محتوى مهم".

وفي 8 أغسطس داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامة دونالد ترمب في مارالاغو في فلوريدا وصادر صناديق تحتوي على وثائق سرية لم يعدها الرئيس السابق بعد مغادرة البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة.

ولطالما انتقد ترمب، الذي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، هذه العملية التي يرى أنها مثال على "الحملة الشعواء" التي تستهدفه.

جزء من الوثيقة التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية
  • جزء من الوثيقة التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية
  • جزء من الوثيقة التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية
  • جزء من الوثيقة التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية
  • جزء من الوثيقة التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية
  • جزء من الوثيقة التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية
  • جزء من الوثيقة التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية
  • جزء من الوثيقة التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية
  • جزء من الوثيقة التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية
  • جزء من الوثيقة التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية
9 صور
جزء من الوثيقة التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية
جزء من الوثيقة التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية
جزء من الوثيقة التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية
جزء من الوثيقة التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية
جزء من الوثيقة التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية
جزء من الوثيقة التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية
جزء من الوثيقة التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية
جزء من الوثيقة التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية
جزء من الوثيقة التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية
جزء من الوثيقة التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية
جزء من الوثيقة التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية
جزء من الوثيقة التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية
جزء من الوثيقة التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية
جزء من الوثيقة التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية
جزء من الوثيقة التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية
جزء من الوثيقة التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية
جزء من الوثيقة التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية
جزء من الوثيقة التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تقرير مرعب لبي بي سي: فاتورة الطاقة في بريطانيا سترتفع إلى 80 % تقرير مرعب لبي بي سي: فاتورة الطاقة في بريطانيا سترتفع إلى 80 %
اكتشف المزيد