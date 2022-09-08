البنتاغون يعد تقييماً مفصلاً لدعم أوكرانيا عسكرياً لسنوات عدة

تقوم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بإعداد تحليل مفصّل، لبحث كيفية دعم الجيش الأوكراني على المدى المتوسط والطويل، بما في ذلك بعد انتهاء الحرب مع روسيا، وفقاً لما كشفه ثلاثة من مسؤولي الدفاع لمحطة "سي. إن. إن" الأميركية.

ويقود هذه الجهود رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، وستأخذ بعين الاعتبار مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.

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وما زالت هذه العملية في مرحلة مبكرة، وقد قال مسؤول دفاعي كبير إنها تبحث في "مستقبل القوات الأوكرانية" على المدى المتوسط والطويل.

وبالإضافة إلى الصراع الحالي، الذي من المتوقع أن يكون طويلاً، تتوقع الولايات المتحدة أن يشمل التقييم الخمس سنوات التي ستلي انتهاء الحرب.

وقال المسؤول إنه يتم إجراء هذا التحليل بالاشتراك مع الأوكرانيين، وإذا وافق عليه الرئيس الأميركي جو بايدن، فقد يؤدي إلى سنوات من مبيعات الأسلحة في المستقبل وإنشاء برنامج تدريب عسكري طويل الأجل من قبل الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، سيتم تقديم التقييم إلى كييف. وسيوفر هذا التقييم خريطة طريق واضحة توضح كيف تعتقد الولايات المتحدة أن عليها تطوير جيش كييف.

بدوره، قال مسؤول دفاعي كبير إنه من المتوقع أن ينتهي هذا التحليل خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، مؤكداً أن وجهات نظر أوكرانيا ستكون مركزية في هذا المجال. كما قال إن "الجهد سيتطور باستمرار خلال الأشهر القليلة المقبلة مع تغير ساحة المعركة وتقدّم القوات الأوكرانية".

وقد يؤدي الجهد الأولي إلى توصيات بشأن الأسلحة والتدريب، اعتماداً على الاستراتيجية العسكرية التي توافق عليها أوكرانيا. ويمكن أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى تمديد انخراط الولايات المتحدة وحلفائها مع أوكرانيا لسنوات قادمة من خلال عقود أسلحة طويلة الأجل ومتعددة السنوات يمكن إتمام الجزء الأولي منها قبل نهاية ولاية بايدن.

وقد قال مسؤولون إن التحليل سيشمل أيضاً دراسة أولية لاحتياجات أوكرانيا لقوة جوية حديثة من الطائرات ذات الأجنحة الثابتة وطائرات الهليكوبتر لدعم قوة برية عالية الحركة.

وفي الشهر الماضي، وعند مناقشة المساعدات الأميركية لأوكرانيا، أشار كولين كال، وكيل وزارة الدفاع الأميركية للسياسة إلى أنه "في حين أن العديد من هذه القدرات لا تهدف إلى المساهمة بشكل مباشر في معركة اليوم، فإنها ستشكل العمود الفقري لجيش أوكراني قوي في المستقبل يكون قادراً على الدفاع عن أوكرانيا لسنوات قادمة".