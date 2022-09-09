قضاء نيويورك يتهم بانون بالاحتيال في قضية "تبرعات الجدار"

وجّه القضاء الأميركي، أمس الخميس، تهمة الاحتيال للمستشار السابق لدونالد ترمب، ستيف بانون في قضية اختلاس ملايين الدولارات من التبرعات لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وسلّم بانون (68 عاماً)، أحد أبرز وجوه التيار اليميني، نفسه الخميس للقضاء في نيويورك.

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ومن أمام مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، اتهم بانون القضاء بـ"اضطهاده".

ووُجهت اتهامات لبانون ومنظمة غير ربحية هي "نبني الجدار" We Build The Wall تتضمن غسيل أموال وتآمرا واحتيالا بسبب ما قال المدعون إنه مخطط لجمع الأموال استمر عاماً وحصل على أكثر من 15 مليون دولار من التبرعات على أساس وعود كاذبة.

وقال مدعي عام مانهاتن ألفين براغ لدى الإعلان عن توجيه الاتهامات في مؤتمر صحافي، إن "جمع الأرباح من خلال الكذب على متبرعين جريمة، وفي نيويورك يُحاسب عليها".

وكان القضاء الاتحادي قد وجّه لبانون في 2020 اتهامات بالاحتيال على خلفية الشبهات نفسها، لكن ترمب منحه عفواً قبل أن يمثل أمام المحاكمة.

وقالت المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس: "لا يمكن أن تكون هناك قواعد للناس العاديين وقواعد أخرى للأثرياء والأقوياء، علينا جميعاً اتباع القواعد نفسها والالتزام بالقانون".

وأضافت أن "بانون استغل الآراء السياسية للمتبرعين للحصول على ملايين الدولارات التي اختلسها بعد ذلك. لقد كذب السيد بانون على الذين تبرعوا له لإثراء نفسه وأصدقائه".

"لن يسكتوني أبداً"

ونقلت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية عن محامي بانون، روبرت كوستيلو، قوله إن موكله لن يقر بالذنب.

وتعهّد بانون، بينما كان يسير مكبل اليدين في رواق المحكمة عند اقتياده إلى قاعة المحاكمة قالاً "لن يسكتوني أبداً". وأضاف: "سيكون عليهم أن يقتلوني أولاً".

وانعكست تلك النبرة في بيان وزعه بانون على وسائل الإعلام الثلاثاء، دان فيه "الدعاوى الزائفة" المرفوعة ضده قبل 60 يوماً من الانتخابات التشريعية في منتصف الولاية الرئاسية التي تجري في الثامن من نوفمبر. كما انتقد "التسييس الحزبي للقضاء الجنائي".

ويأتي الاتهام الجنائي بعد ستة أسابيع على إدانة بانون في محكمة اتحادية في واشنطن لعرقلته صلاحيات التحقيق التي يتمتع بها الكونغرس.

وكان بانون قد رفض التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية في هجوم بعض أنصار ترمب على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير 2021.

وحتى بعد إقالته من البيت الأبيض في أغسطس 2017، بقي ستيف بانون قريباً من دونالد ترمب، وتحدث إليه في اليوم السابق لأحداث الكونغرس.