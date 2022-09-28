واشنطن تعلن قرب وصول أقوى منظوماتها الدفاعية إلى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سترسل أنظمة الدفاع الجوي ناسامز NASAMS إلى أوكرانيا في غضون الشهرين المقبلين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في مؤتمر صحافي أمس: "الولايات المتحدة لم تسلّم NASAMS إلى أوكرانيا بعد، لكننا نتوقع تسليم أول منظومتين في غضون الشهرين المقبلين أو نحو ذلك".

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ويعتبر نظام الدفاع الجوي NASAMS من أقوى أنظمة الدفاع الجوي في العالم. وتم تطويره في الأصل من قبل الشركة النرويجية "كونسبيرغ" ومجموعة "رايثون" الأميركية المختصة في صنع الأنظمة الدفاعية.

وكلمة NASAMS هي اختصار لعبارة "نظام الصواريخ النرويجي أرض-جو المتقدم"، وهو "أول شبكة تشغيلية في العالم تتمحور حول نظام دفاع جوي أرضي قصير إلى متوسط المدى"، بحسب ما نقله تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" عن شركة "كونسبيرغ".

وأوضح التقرير أن هذا النظام الدفاعي يتمتع "بقوة نيران غير مسبوقة، بينما يحتاج تشغيله لعدد قليل من الموظفين، وهو يتمتع بمرونة عالية". و"ناسامز" هي المنظومة الدفاعية المعتمدة في واشنطن لحماية البيت الأبيض والكونغرس.

ويمكن لهذا النظام الاشتباك مع 72 هدفاً في وقت واحد، كما يمكنه تتبع وتدمير الطائرات وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار. ويتراوح مدى صواريخه بين 15 و25 كيلومتراً.

ومن المرجح أن تستخدم أوكرانيا نظام الدفاع الجوي هذا ضد القوات الروسية في الحرب المستمرة منذ أواخر فبراير.